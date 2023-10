Κουλουσέφσκι: «Ο Ποστέκογλου είναι εξαιρετικός προπονητής, μιλάει για ιστορίες ζωής όχι μόνο για ποδόσφαιρο»

O Ντέγιαν Κουλουσέφσκι έβγαλε το καπέλο στον προπονητή της Τότεναμ Άγγελο Ποστέκογλου.

Ο Ντέγιαν Κουλουσέφσκι αποκάλυψε πώς ολόκληρη η ομάδα της Τότεναμ «απολαμβάνει πραγματικά» τις προπονήσεις υπό τον Άγγελο Ποστέκογλου και τις περιγράφει ως «αστείες».

«Ποστέκογλου, εξαιρετικός μάνατζερ. Μιλάει για ιστορίες ζωής, όχι μόνο για ποδόσφαιρο», είπε ο Σουηδός διεθνής. «Ήταν ξεκάθαρο ήδη στην προετοιμασία, οι προπονήσεις υπό τον Ανζέ είναι αστείες και δουλεύουμε πολύ με την μπάλα, πιέζουμε πολύ. Αλλά επίσης, μαθαίνουμε από αυτόν. Το απολαμβάνουμε πραγματικά», πρόσθεσε.

⚪️ Kulusevski: "Postecoglou, excellent manager. He speaks about life stories, not just football".



"It was clear already in pre-season, training sessions under Ange are funny and we work a lot with the ball, we press a lot. But also, we learn from him. We're really enjoying". pic.twitter.com/r6l1nmxHJi