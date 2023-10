Ο Χέουνγκ Μιν Σον είναι αναμφίβολα μια από τις πιο συμπαθητικές φιγούρες στο ποδόσφαιρο και το αποδεικνύει με κάθε δοθείσα ευκαιρία.

Μοναδικός Σον κατά τη διάρκεια του αγώνα της Τότεναμ με την Κρίσταλ Πάλας στο «Σέλχαρστ Παρκ» (1-2). Κάμερες τον «συνέλαβαν» να παίρνει ένα μπουκάλι νερό από το ιατρικό επιτελείο της Κρίσταλ Πάλας και να προσφέρει μια γουλιά και στον διαιτητή της αναμέτρησης.

Σύμφωνα με το Football 234 TV στο Twitter, κατά τη διάρκεια του ματς, ο διεθνής Νοτιοκορεάτης, πήρε ένα μπουκάλι νερό από το ιατρικό επιτελείο της Πάλας, με έναν από τους γιατρούς να γελάει καθώς τον κοίταζε και στη συνέχεια πρόσφερε στον διαιτητή μια γουλιά.

Heung-min Son took a bottle of water from the Crystal Palace medical staff, before then offering the referee a sip 🥤😅



A player that is impossible to hate 🤩 pic.twitter.com/9dYTSLLylW