Η Ρεάλ ζητά τα... ρέστα από έξι συλλόγους της Premier League, για το εγχείρημα της European Super League που δεν πραγματοποιήθηκε ποτέ, παρά το γεγονός πως και αυτοί αποσύρθηκαν.

Η European Super League μπορεί να μην υλοποιήθηκε ποτέ, ωστόσο, η όλη ιδέα και η επιρροή που είχε στο Ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο, εξακολουθεί να μένει ζωντανή πέντε χρόνια μετά την ανακοίνωση του σχεδίου.

Η Ρεάλ Μαδρίτης ήταν μία εκ των ομάδων που υποστήριξαν το εγχείρημα, ωστόσο τώρα, ζητά από τους έξι αγγλικούς συλλόγους αποζημίωση, καθώς θεωρεί πως έχουν ακόμα οικονομικές υποχρεώσεις από το σχέδιο.

Την αποκάλυψη έκανε το «Athletic», τοζίζοντας πως οι Άρσεναλ, Τσέλσι, Λίβερπουλ, Μάντσεστερ Σίτι, Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ και Τότεναμ, καλούνται να πληρώσουν ένα ποσό το οποίο ενδέχεται να φτάσει στα 80 εκατ. ευρώ, παρά το γεγονός πως οι εν λόγω ομάδες, αποχώρησαν από το εγχείρημα μετά την ανακοίνωσή του, λόγω των τεράστιων αντιδράσεων που προκλήθηκαν.

Η Ρεάλ, η Μπαρτσελόνα και η Γιουβέντους, είχαν μοιραστεί το έξοδα για την προώθησης της European Super League το 2021. Ωστόσο, αβέβαιο είναι το αν θα καταβληθεί το ποσό, ενώ οι «μερένχες» από την πλευρά τους δεν πρόκειται να εγκαταλείψουν την υπόθεση.