Ρεάλ Μαδρίτης: Ζητά αποζημίωση από έξι ομάδες της Premier League
Η European Super League μπορεί να μην υλοποιήθηκε ποτέ, ωστόσο, η όλη ιδέα και η επιρροή που είχε στο Ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο, εξακολουθεί να μένει ζωντανή πέντε χρόνια μετά την ανακοίνωση του σχεδίου.
Η Ρεάλ Μαδρίτης ήταν μία εκ των ομάδων που υποστήριξαν το εγχείρημα, ωστόσο τώρα, ζητά από τους έξι αγγλικούς συλλόγους αποζημίωση, καθώς θεωρεί πως έχουν ακόμα οικονομικές υποχρεώσεις από το σχέδιο.
Την αποκάλυψη έκανε το «Athletic», τοζίζοντας πως οι Άρσεναλ, Τσέλσι, Λίβερπουλ, Μάντσεστερ Σίτι, Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ και Τότεναμ, καλούνται να πληρώσουν ένα ποσό το οποίο ενδέχεται να φτάσει στα 80 εκατ. ευρώ, παρά το γεγονός πως οι εν λόγω ομάδες, αποχώρησαν από το εγχείρημα μετά την ανακοίνωσή του, λόγω των τεράστιων αντιδράσεων που προκλήθηκαν.
Η Ρεάλ, η Μπαρτσελόνα και η Γιουβέντους, είχαν μοιραστεί το έξοδα για την προώθησης της European Super League το 2021. Ωστόσο, αβέβαιο είναι το αν θα καταβληθεί το ποσό, ενώ οι «μερένχες» από την πλευρά τους δεν πρόκειται να εγκαταλείψουν την υπόθεση.
Real Madrid want the six Premier League clubs that signed up to the European Super League (ESL) to pay a share of the initial costs of the abandoned project. Multiple sources with a close understanding of the situation — speaking anonymously as they were not authorised to comment publicly — said the Spanish club believe Arsenal, Chelsea, Liverpool, Manchester City, Manchester United and Tottenham Hotspur should still be liable for the setup costs of the plan, despite subsequently pulling out. Exclusive story from @JamesHorncastle and @GuillermoRai_ https://t.co/XuSR6IkA1G— The Athletic | Football (@TheAthleticFC) October 20, 2026
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