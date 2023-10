Ο Τζόρνταν Πίκφρορντ είχε ως σύμμαχο το... γνωστό πλέον μπουκάλι με τις οδηγίες για πέναλτι, αλλά ο Μοχάμεντ Σαλάχ τον νίκησε από την άσπρη βούλα για το 1-0 της Λίβερπουλ.

Το γνωστό μπουκάλι με τις οδηγίες για τα πέναλτι επέστρεψε κάτω από τα γκολπόστ του Τζόρνταν Πίκφορντ!

Ο Άγγλος κίπερ δεν τον αποχωρίζεται ούτε με την Έβερτον, ούτε με την εθνική Αγγλίας και το συμβουλεύτηκε για ακόμα μια φορά στο ντέρμπι του Μέρσεϊσαϊντ απέναντι στη Λίβερπουλ.

Παρά τη βοήθεια του μπουκαλιού ωστόσο ο Μοχάμεντ Σαλάχ με δυνατό σουτ στην δεξιά γωνία νίκησε τον γκολκίπερ της Έβερτον για το 1-0 (75΄), με τον 29χρονο να μένει ουσιαστικά κοντά στο κέντρο της εστίας.

📸 - Pickford has checked his water bottle to see where the penalty could potentially go. pic.twitter.com/hPlY8prxCa