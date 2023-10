Με βασικό Τσιμίκα η Λίβερπουλ στο ντέρμπι με την Έβερτον

Στο αρχικό σχήμα της Λίβερπουλ για το μεγάλο ντέρμπι του Μέρσεϊσαϊντ βρίσκεται ο Κώστας Τσιμίκας.

Ήταν δίκαιο και έγινε πράξη! Ο Κώστας Τσιμίκας και πάλι στο βασικό σχήμα της Λίβερπουλ. Όπως αναμενόταν, ο Έλληνας μπακ ξεκινάει κανονικά στο αριστερό άκρο της άμυνας των «κόκκινων».

Ο σοβαρός τραυματισμός που υπέστη ο Άντι Ρόμπερτσον στο παιχνίδι της Σκωτίας κόντρα στην Ισπανία, υποχρέωσε τον Γιούργκεν Κλοπ να δώσει και πάλι φανέλα βασικού στον «Τσίμι» και μάλιστα στο μεγάλο ντέρμπι της πόλης, κόντρα στην Έβερτον.

Στον πάγκο έμεινε ο Ντάγουιν Νούνιες, με τον Κλοπ να εμπιστεύεται τον Ντιόγκο Ζότα στο ντέρμπι του Μέρσεϊσαϊντ.

Η ενδεκάδα της Λίβερπουλ: Άλισον, Αλεξάντερ-Άρνολντ, Κονατέ, Φαν Ντάικ, Τσιμίκας, Σόμποσλαϊ, Μακάλιστερ, Χράφενμπερχ, Σαλάχ, Ζότα, Ντίας

Η ενδεκάδα της Έβερτον: Πίκφορντ, Γιανγκ, Ταρκόφσκι, Μπράνθγουεϊτ, Μικολένκο, Χάρισον, Ονάνα, Γκάρνερ, Μακνίλ, Ντουκουρέ, Κάλβερτ-Λιούιν

