Ο Κώστας Τσιμίκας πήρε τα πρώτα του αγωνιστικά λεπτά με τη φανέλα της Ρόμα, περνώντας ως αλλαγή στο ντέρμπι του «Ολίμπικο» απέναντι στη Λάτσιο (21/9).

Στο πρόγραμμα της 4ης αγωνιστικής της Serie A ξεχώριζε φυσικά το derby della capitale ανάμεσα σε Λάτσιο και Ρόμα. Οι δύο αντίπαλοι διασταύρωσαν τα ξίφη τους στο «Ολίμπικο», με τον Κώστα Τσιμίκα να πραγματοποιεί την πρώτη του εμφάνιση με τη φανέλα των Τζιαλορόσι.

Ο Έλληνας μπακ αρχικά βρέθηκε στον πάγκο από τον Τζαν Πιέρο Γκασπερίνι, πέρασε όμως στον αγωνιστικό χώρο στο 81' αντικαθιστώντας τον Αντζελίνο.

Ο 29χρονος πρώην άσος της Λίβερπουλ ήταν στην αποστολή των Ρωμαίων και απέναντι στην Τορίνο, ωστόσο δεν αγωνίστηκε. Να θυμίσουμε ότι ο ίδιος θα παίζει φέτος στα ιταλικά γήπεδα ως δανεικός από τους Reds για έναν χρόνο.