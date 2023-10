Τσιμίκα, να η ευκαιρία!

Ο τραυματισμός που υπέστη στον ώμο ο Άντι Ρόμπερτσον κόντρα στην Ισπανία αποδείχτηκε τελικά πιο σοβαρός από ότι περίμεναν στη Λίβερπουλ. Ο Σκωτσέζος μπακ θα απουσιάσει για σχεδόν 2,5 μήνες, με τον Κώστα Τσιμίκα να ετοιμάζεται για τη μεγάλη του ευκαιρία.

Πολύ πιο σοβαρός από ότι εκτιμήθηκε αρχικά είναι τελικά ο τραυματισμός που υπέστη ο Άντι Ρόμπερτσον στον ώμο. Ο Σκωτσέζος αριστερός μπακ της Λίβερπουλ, αποχώρησε από την αναμέτρηση κόντρα στην Ισπανία και σύμφωνα με τα Μέσα της Αγγλίας, θα απουσιάσει για περίπου δέκα εβδομάδες.

Μια είδηση που σίγουρα προβληματίζει τον Γιούργκεν Κλοπ, καθώς η σεζόν μπαίνει σε ένα πολύ καθοριστικό σημείο, με παιχνίδια «φωτιά» μέχρι τον Γενάρη. Από την άλλη, για τον Κώστα Τσιμίκα παρουσιάζεται μια μοναδική ευκαιρία να μπει και πάλι στο αρχικό σχήμα των «κόκκινων», έχοντας μπροστά του σχεδόν 2,5 μήνες για να αποδείξει και πάλι ότι δεν αποτελεί απλώς ένα «back up», αλλά μια λύση που μπορεί να βρίσκεται στο βασικό σχήμα μιας ομάδας τέτοιου επιπέδου, ανά πάσα ώρα και στιγμή.

Η «τυφλή» εμπιστοσύνη του Κλοπ στο πρόσωπο του Greek Scouser

Δεδομένη θα πρέπει να θεωρείται η παρουσία του Κώστα Τσιμίκα στο αρχικό σχήμα της Λίβερπουλ για τους επόμενους 2,5 μήνες. Αυτό εξάλλου απέδειξε την περασμένη σεζόν ο Γιούργκεν Κλοπ, όταν είχε θέματα τραυματισμών και κόπωσης ο Σκωτσέζος αριστερός μπακ.

18 ήταν τα παιχνίδια στα οποία ο Ρόμπερτσον δεν ξεκίνησε βασικός πέρσι. Και στα 18, ο Κώστας Τσιμίκας ήταν αυτός που ο Κλοπ επέλεξε αντί για τον Σκωτσέζο μπακ, κάτι που δείχνει την προτίμηση του Γερμανού τεχνικού προς το πρόσωπο του Greek Scouser.

Ξέρει να «αρπάζει» τις ευκαιρίες που του δίνονται

Το έχει αποδείξει και στις δύο περασμένες του σεζόν στο «Νησί». Ο Κώστας Τσιμίκας έχει καταφέρει να «κερδίσει» την εμπιστοσύνη του Κλοπ, καθώς όποτε του δίνεται η ευκαιρία, ο Έλληνας αριστερός μπακ, βγάζει «ασπροπρόσωπο» τον Γερμανό προπονητή του.

Σε 40 συμμετοχές ως βασικός με τη Λίβερπουλ, ο «Τσίμι» έχει μετρήσει συνολικά 12 ασίστ. Φέτος, σε τρία παιχνίδια ως βασικός, ο Έλληνας αριστερός μπακ έχει καταφέρει να γίνει... αισθητός, μετρώντας 3.5 «κοψίματα» ανά παιχνίδι και 2.5 επιτυχημένα τάκλιν.

Η διακοπή έδειξε ότι είναι «in form»

Σε αυτή τη διακοπή των εθνικών ομάδων, ο Τσιμίκας έδειξε ότι βρίσκεται σε πολύ καλή κατάσταση. Ο αριστερός μπακ της Λίβερπουλ, ήταν ένας εκ των κορυφαίων και στα δύο παιχνίδια, καθώς κόντρα στην Ιρλανδία κατάφερε να «σερβίρει» στον Γιώργο Γιακουμάκη με μια «τηλεκατευθυνόμενη» σέντρα.

Μάλιστα, μετά το τέλος εκείνης της αναμέτρησης, τα στατιστικά έδειξαν ότι ο Τσιμίκας είναι ο καλύτερος ντριμπλέρ των προκριματικών του Euro. Ο «Τσίμι» είναι πρώτος ανάμεσα σε 60 ποδοσφαιριστές που έχουν επιχειρήσει τουλάχιστον 15 ντρίμπλες, έχοντας το εντυπωσιακό ποσοστό επιτυχίας 90%!

Πρόγραμμα «φωτιά» με όλα τα ντέρμπι μέσα!

Εφόσον ο Κλοπ του δώσει φανέλα βασικού, ο Τσιμίκας θα κάνει «ποδαρικό» ως βασικός στην Premier League στο μεγάλο ντέρμπι του Μέρσεϊσαϊντ απέναντι στην Έβερτον. Από εκεί και πέρα ωστόσο, μέχρι τον Γενάρη, η Λίβερπουλ θα δώσει προφανώς όλα της τα ντέρμπι, καθώς τότε θα έχει ολοκληρωθεί και το πρώτο σκέλος της σεζόν.

Στα τέλη (25/11) του Νοέμβρη, η Λίβερπουλ θα αντιμετωπίσει τη Μάντσεστερ Σίτι στο «Έτιχαντ». Ο Δεκέμβριος για τη Λίβερπουλ αναμένεται να είναι πιο «καυτός» καθώς μέσα σε δύο εβδομάδες, οι «κόκκινοι» θα αντιμετωπίσουν τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, την Άρσεναλ, αλλά και τη Νιούκαστλ.