Ο Γιούργκεν Κλοπ επιβεβαίωσε στη συνέντευξη Τύπου ότι ο Άντι Ρόμπερτσον θα κάνει χειρουργείο στον ώμο μετά από τον τραυματισμό του στο παιχνίδι με τη Σκωτία, με τον Κώστα Τσιμίκα να είναι ο βασικός υποψήφιος αντικαταστάτης του στην εκδεκάδα της Λίβερπουλ.

Ο αριστερό μπακ των reds τραυματίστηκε σοβαρά στον ώμο στον αγώνα της εθνικής του ομάδας και το γεγονός αυτό θα τον κρατήσει 2,5 μήνες εκτός αγωνιστικής δράσης. Ο 56χρονος Γερμανός τεχνικός στη συνέντευξη Τύπου της Παρασκευής (20/10), επιβεβαίωσε πως ο Σκωτσέζος θα περάσει άμεσα από την πόρτα του χειρουργείου.

Κάτι που σημαίνει πως ο Τσιμίκας θα είναι ο βασικός υποψήφιος αντικαταστάτης του για να καλύψει το κενό στο αριστερό άκρο της άμυνας της Λίβερπουλ, με την αρχή να γίνεται από το σαββατιάτικο ντέρμπι του Μέρσεϊσαϊντ απέναντι στην Έβερτον, στο πλαίσιο της 9ης αγωνιστικής της Premier League.

«Η απόφαση με την οποία θα προχωρήσουμε είναι αυτή του χειρουργείου. Υπήρχαν λίγες ελπίδες να προσπαθήσει να συνεχίσει χωρίς χειρουργείο. Μιλώντας όμως με τους ειδικούς, φάνηκε πως η λύση του χειρουργείου είναι η καλύτερη δυνατή, ειδικά μακροπρόθεσμα. Αυτό σημαίνει πως θα μείνει εκτός για κάποιο διάστημα.

Δεν ξέρω ακριβώς πόσο, όμως μία χειρουργική επέμβαση στον ώμο δεν είναι εύκολη υπόθεση. Από την εμπειρία μου, μπορείς να ξαναρχίσεις προπονήσεις γρήγορα όμως θα πρέπει να είσαι προσεκτικός στις επαφές και σε όλα αυτά. Οπότε ναι, θα είναι εκτός για μερικό διάστημα», τόνισε ο Κλοπ για τον Ρόμπερτσον.

