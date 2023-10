Τα 355 εκατομμύρια του κέντρου θα κρίνουν το λονδρέζικο ντέρμπι

Τσέλσι και Άρσεναλ διασταυρώνουν τα «ξίφη» τους σε ένα ακόμα λονδρέζικο ντέρμπι στο «Στάμφορντ Μπριτζ» και τα φώτα πέφτουν πάνω στους τρεις πιο ακριβούς μέσους όλων των εποχών, με τους Φερνάντες, Καϊσέδο και Ράις να κρίνουν σε μεγάλο βαθμό και το τελικό αποτέλεσμα.

Σίγουρα δεν έχει την ίδια αίγλη με άλλα ντέρμπι του «νησιού». Αποτελεί ωστόσο ένα από τα κλασικά λονδρέζικα ντέρμπι, ανάμεσα σε δύο κορυφαίες ομάδες. Η Τσέλσι υποδέχεται στο «Στάμφορντ Μπριτζ» την Άρσεναλ (19:30) για την 9η αγωνιστική της Premier League.

Ένα παιχνίδι που βρίσκει τις δύο ομάδες σε διαφορετικά μονοπάτια. Η Τσέλσι έχει καταφέρει να βρει και πάλι «σφυγμό», καθώς προέρχεται από τρεις διαδοχικές νίκες σε πρωτάθλημα και κύπελλο, με τον Ποτσετίνο να έχει αφήσει τα... πειράματα στην άκρη και να «χτυπάει» με τις δυνατότητες που έχει πραγματικά το ρόστερ του.

Η Άρσεναλ από την άλλη, πηγαίνει στο «Στάμφορντ Μπριτζ», ούσα πρώτη στη βαθμολογία μαζί με την Τότεναμ, έχοντας καταφέρει να επικρατήσει της Μάντσεστερ Σίτι στο Λονδίνο με 1-0!

Πολλές είναι οι μονομαχίες του αγώνα που μπορούν να καθορίσουν και το τελικό αποτέλεσμα. Όλο το ματς ωστόσο αναμένεται να παιχτεί στον άξονα. Εκεί όπου θα δώσουν το «παρών» οι τρεις ακριβότεροι μέσοι ever που συνολικά κόστισαν στις ομάδες τους 355 εκατομμύρια ευρώ!

Ο «μαέστρος» Έντσο

Χρειάστηκε να φτάσει την υπόθεση στα άκρα. Μέχρι και με τον Ρουί Κόστα πιάστηκε ο ένας εκ των προέδρων της Τσέλσι, Μπεχντάντ Εγκμπάλι. Για 12 ώρες διαπραγματεύσεων ανέφεραν οι Άγγλοι τον περασμένο χειμώνα. Μάλιστα, τα Μέσα της Πορτογαλίας αποκάλυψαν ότι οι δύο πρόεδροι κόντεψαν να «παίξουν» και... μπουνιές.

Η Μπενφίκα τελικά είπε το μεγάλο «ναι» στην Τσέλσι λίγη ώρα πριν ολοκληρωθεί η μεταγραφική περίοδος του Γενάρη και ο Έντσο Φερνάντες σταρ έγινε κάτοικος Λονδίνου έναντι 121 εκατομμυρίων ευρώ, έχοντας καταφέρει να ξεχωρίσει σε αυτή τη δύσκολη περίοδο των «μπλε».

Ο 22χρονος είναι η αρχή, η μέση και το τέλος της Τσέλσι. Είναι ο «μαέστρος» του Ποτσετίνο. Μετά από οκτώ αγωνιστικές στην Premier League, ο Έντσο είναι ο δεύτερος στη σειρά σε όλο το πρωτάθλημα με τις περισσότερες εύστοχες πάσες, καθώς βρίσκεται τρίτος στις επιτυχημένες μεταβιβάσεις στο τελικό τρίτο του γηπέδου.

Enzo Fernandez has quickly become key to Chelsea's set-up, ranking second for completed passes and third for final-third completed passes per 90 among all Premier League midfielders this season.



- @JoeShreadSky — Simon Phillips (@siphillipssport) October 19, 2023

Παράλληλα, ο Φερνάντες είναι και ο ποδοσφαιριστής με το μεγαλύτερο ποσοστό επιτυχημένων «μεγάλων» μεταβιβάσεων, με 75.9%. Στατιστικά που δείχνουν την ποιότητα που διαθέτει ο Έντσο, καθώς και τον πολύ καταλυτικό ρόλο που έχει στην ομάδα του Ποτσετίνο.

Best long ball completion rates in the Premier League this season (50+ attempted):



🥇 Enzo Fernandez - 75.9% 🔵

🥈 Marc Guehi - 63.6%

🥉 Robert Sanchez - 60.6% 🔵

🏅 Bruno Fernandes - 59.7%

🏅 Lewis Dunk - 59.2%



(via @WhoScored) pic.twitter.com/iDi8vc8yQP — Talk Chelsea (@talkchelsea) October 20, 2023

Ο... μικρός Καντέ

Αντίστοιχο δράμα περιείχε και η υπόθεση του Μόισες Καϊσέδο. Η Λίβερπουλ ήταν αυτή που κατάφερε να συμφωνήσει πρώτη με την Μπράιτον το περασμένο καλοκαίρι, ωστόσο ο 21χρονος μέσος δεν είπε ποτέ το μεγάλο «ναι» στους «κόκκινους», καθώς επιθυμία του ήταν να μετακομίσει στο Λονδίνο.

Η Τσέλσι τα κατάφερε και έντυσε στα «μπλε» τον Καϊσέδο, δίνοντας στην Μπράιτον 117 εκατομμύρια ευρώ! Μπορεί το ντεμπούτο του Καϊσέδο να μην ήταν αυτό που θα ήθελε, καθώς από δικό του φάουλ, η Γουέστ Χαμ «καθάρισε» την Τσέλσι στα τέλη του Αυγούστου, ωστόσο ο μέσος από το Εκουαδόρ μοιάζει να βρίσκει τα πατήματα του.

Τα τρεξίματα, αλλά και η ποιότητα που έχει στο «ρεπερτόριο» του ο Καϊσέδο, έχουν... υποχρεώσει τους Άγγλους να του δώσουν το παρατσούκλι του «μικρού» Καντέ. Την περασμένη σεζόν, ο 21χρονος ήταν ο κορυφαίος U23 «κλέφτης» της Ευρώπης, καθώς κατάφερε να «μαζέψει» την μπάλα 248 φορές!

Moisés Caicedo won possession more times than any other current U23 player in Europe's top seven leagues in 2022/23 (248).



£115m worth of talent. 🤑#PFAawards pic.twitter.com/smIZ4aHXNu — Squawka (@Squawka) August 17, 2023

Παράλληλα, ήταν ο ποδοσφαιριστής της Μπράιτον με τα περισσότερα επιτυχημένα τάκλιν, αλλά και κλεψίματα, από το ξεκίνημα, μέχρι και την ολοκλήρωση της περασμένης αγωνιστικής περιόδου.

Six players ranked top for both tackles made and interceptions at their respective club during the 2022/23 Premier League season:



◉ Moisés Caicedo

◉ Cheick Doucouré

◉ Idrissa Gueye

◉ Rodri

◉ Declan Rice

◉ Rúben Neves pic.twitter.com/IzOlKGpqBf — Squawka (@Squawka) July 20, 2023

Οι δυο τους έχουν καταφέρει να μεταμορφώσουν τον άξονα της Τσέλσι, βρίσκοντας σιγά-σιγά και τη χημεία που απαιτεί ο Ποτσετίνο, καθώς ο άξονας των «μπλε» είναι αυτή τη στιγμή το σημείο που ποντάρει περισσότερο ο Αργεντινός κόουτς της ομάδας του Λονδίνου.

Ο Αρτέτα βρήκε τον ηγέτη που χρειαζόταν στο κέντρο

Μεγάλη μάχη δόθηκε και για τον Ντέκλαν Ράις. Η Μάντσεστερ Σίτι προσπάθησε, ωστόσο η επιθυμία της Άρσεναλ, αλλά και του ίδιου του Ράις να τα βρουν, έφερε τελικά τη συμφωνία των 117 εκατομμυρίων ευρώ το περασμένο καλοκαίρι.

Ο Ράις έγινε «κανονιέρης» και ήδη αποδεικνύει ότι ήταν αυτό που έψαχνε ο Αρτέτα. Ο Άγγλος χαφ έχει καταφέρει μέσα σε μικρό χρονικό διάστημα να γίνει ένας εκ των πιο σημαντικών ποδοσφαιριστών της Άρσεναλ η οποία βρίσκεται στην κορυφή της βαθμολογίας.

Ο 23χρονος είναι τρίτος σε επιτυχημένες μεταβιβάσεις στο τελικό τρίτο του γηπέδου, μεταξύ των ποδοσφαιριστών που έχουν επιχειρήσει τουλάχιστον 100 πάσες σε αυτό το κομμάτι του γηπέδου.

🎯 Best final third pass success rates in the Premier League this season (100+ attempted):



🥇 Rodri - 91.2%

🥈 Conor Gallagher - 88.5%

🥉 Declan Rice - 88.4%

🏅 Manuel Akanji - 86.5%

🏅 Pape Matar Sarr - 86.4% pic.twitter.com/drEZuAXiRd — WhoScored.com (@WhoScored) October 20, 2023

«Ο Αρτέτα ήταν ο κύριος λόγος που επέλεξα την Άρσεναλ. Τη στιγμή που τον γνώρισα ήξερα ότι ήταν αυτός που ήθελα να με προπονήσει για το επόμενο κομμάτι της καριέρας μου. Ο τρόπος που μιλούσε, η αύρα του, ο τρόπος που βλέπει το παιχνίδι. Είμαι τόσο χαρούμενος με την απόφασή μου, νιώθω σαν στο σπίτι μου», ανέφερε ο Ράις μετά τη μεγάλη νίκη απέναντι στη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, κόντρα στην οποία σκόραρε το νικητήριο γκολ στις καθυστερήσεις της αναμέτρησης.

Τι κοινό έχουν οι τρεις τους; Είναι και οι τρεις, μέσοι των 100 εκατομμυρίων. Οι τρεις πιο ακριβές μεταγραφές μέσων στην ιστορία του ποδοσφαίρου. Σήμερα, οι συγκεκριμένοι τρεις, αναμένεται να «παίξουν» μεγάλο ρόλο στο τελικό αποτέλεσμα του λονδρέζικου ντέρμπι. Οι μονομαχίες που θα δώσουν στον αγωνιστικό χώρο του «Στάμφορντ Μπριτζ» θα κρίνει τον μεγάλο νικητή...