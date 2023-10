Τον γύρο του διαδικτύου κάνει video του - εμπλεκόμενου στο ιταλικό στοιχηματικό σκάνδαλο - Σάντρο Τονάλι να καθυστερεί υπερβολικά και να δέχεται μια τουλάχιστον ύποπτη κίτρινη κάρτα.

Στην... παράνοια του στοιχηματικού σκανδάλου εξακολουθεί να ζει η Ιταλία και η Serie A με τουλάχιστον τέσσερις ποδοσφαιριστές να έχουν δεδομένα εμπλακεί σε αυτό. Ένας εξ αυτών και ο Σάντρο Τονάλι, ο οποίος πόνταρε και σε παιχνίδια της Μίλαν, ενώ ένα video του έχει γίνει viral και έχει ανησυχήσει και τους Άγγλους!

Σε αυτό ο Ιταλός μέσος της Νιουκάστλ εμφανίζεται να καθυστερεί... χαρακτηριστικά να βγει αλλαγή σαν να «προκαλεί» τον ρέφερι να του δείξει την κίτρινη κάρτα. Αξίζει να σημειωθεί μάλιστα πως το ματς αυτό κόντρα στην Άστον Βίλα βρισκόταν στις καθυστερήσεις και με το σκορ στο 5-1 υπέρ της Νιουκάστλ, κάτι που σημαίνει πως δεν υπήρχε πραγματικός λόγος για καθυστέρηση.

Η κίνηση αυτού του Τονάλι λοιπόν δείχνει να έχει... κινήσει τις υποψίες και στην Premier League.

Newcastle 5-1 Aston Villa:



Sandro Tonali gets a yellow card at 90+2 for time wasting.



Fixed Betting? 🤔🤔pic.twitter.com/3F3CExrDjO