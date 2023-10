Σοκ στην Ιταλία με Τονάλι: «Πόνταρε σε παιχνίδια της Μίλαν»

Αποκάλυψη που αλλάζει τα δεδομένα έρχεται από την Ιταλία, με τα Μέσα της χώρας να αναφέρουν ότι ο Σάντρο Τονάλι πόνταρε στα παιχνίδια της Μίλαν όσο αγωνιζόταν στους «ροσονέρι»!

Νέες αποκαλύψεις που σοκάρουν φέρνουν στο φως της δημοσιότητας οι Ιταλοί, αναφορικά με την τεράστια υπόθεση του παράνομου στοιχηματισμού! Σύμφωνα με αποκλειστικό δημοσίευμα στο πρωτοσέλιδο της «Gazzetta dello Sport», ο Σάντρο Τονάλι πόνταρε στα παιχνίδια της Μίλαν, την περίοδο που φορούσε τη φανέλα των «ροσονέρι»!

Όπως αποκαλύπτει το γνωστό ιταλικό Μέσο, ο 23χρονος χαφ της Νιούκαστλ, έπαιζε συστηματικά στοίχημα όσο αγωνιζόταν στη Μίλαν και μάλιστα πολλές φορές πόνταρε στα παιχνίδια της ομάδας του! Σύμφωνα ωστόσο με τους Ιταλούς, ο Τονάλι δεν «έριχνε» λεφτά σε τελικό αποτέλεσμα αλλά πόνταρε γενικότερα στους αγώνες των «ροσονέρι».

Μια είδηση η οποία αν αποκαλυφθεί θα φέρει σε ακόμη δυσκλότερη θέση τον ποδοσφαιριστή της Νιούκαστλ, με τις πληροφορίες των Ιταλών να τονίζουν ότι ο Τονάλι κινδυνεύει με ποινή ενός έτου εκτός των αγωνιστικών χώρων, σε αντίθεση με τον Νικολό Φατζόλι ο οποίος όπως όλα δείχνουν θα τιμωρηθεί με οκτώ μήνες, καθώς ο 22χρονος δεν πόνταρε ποτέ σε παιχνίδια της Γιουβέντους.

Tonali made bets in Milan’s games but not on the results of the team and risks one-year suspension, according to tomorrow’s Gazzetta dello Sport pic.twitter.com/jzXiwPrSvT