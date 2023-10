Νούμερα, πλάνα και ένα σχέδιο που ζαλίζει. Οι Καταριανοί, που είχαν μπροστάρη τον Σεΐχη Γιασίμ, έριξαν στο τραπέζι των Glazers μια φοβερή πρόταση, ωστόσο οι ιδιοκτήτες της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ την απέρριψαν!

Έτοιμοι να παραχωρήσουν το 25% των μετοχών τους στη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ είναι οι Glazers. Σύμφωνα με τα αγγλικά Μέσα, η οικογένεια που έχει στην ιδιοκτησία της τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ βρίσκεται μια ανάσα από τη συμφωνία με τον πλουσιότερο Βρετανό άνθρωπο του πλανήτη, Τζιμ Ράτκλιφ, για την παραχώρηση του 1/4 του συλλόγου.

Μια εξέλιξη που ήρθε ως follow up, της απόσυρσης των Καταριανών από τον «πλειστηριασμό» των «κόκκινων διαβόλων». Η είδηση δεν ήχησε καλά στα αυτιά των οπαδών της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, καθώς θεωρούν Σερ Τζιμ Ράτκλιφ θα έχει ουσιαστικά τον ρόλο του δεξιού χεριού των Glazers.

Οι Καταριανοί, που είχαν μπροστάρη τον Σεΐχη Γιασίμ, είχαν ετοιμάσει τα πάντα και ήθελαν το 100% των μετοχών, κάτι που έφερε και το «άκυρο» των Glazers. Τα ποσά και τα πλάνα που είχαν ετοιμάσει οι Καταριανοί ωστόσο αναμένεται να φέρουν ακόμη περισσότερη γκρίνια και διχόνοια ανάμεσα στους φιλάθλους της και τη διοίκηση.

Πιο συγκεκριμένα, η πρόταση του Γιασίμ για την αγορά της Γιουνάιτεντ, ξεπερνούσε τα 5,5 δισεκατομμύρια ευρώ. Παράλληλα, οι άνθρωποι του «team» του Σεϊχη, είχαν δώσει εγγύηση ύψους 1,5 δισεκατομμυρίου. Το συγκεκριμένο ποσό θα «έμπαινε» άμεσα στα ταμεία της Γιουνάιτεντ για την αναβάθμιση του «Old Trafford», για τη δημιουργία νέου προπονητικού κέντρου, ενώ παράλληλα ένα μέρος του θα πήγαινε και για την πόλη και τα κοινωνικά της έργα.

Φυσικά, οι Καταριανοί θα έκαναν γερό «μπάσιμο» και στο μεταγραφικό παζάρι του καλοκαιριού του επόμενου έτους, καθώς θα έδιναν στον Έρικ Τεν Χαγκ τεράστιο μπάτζετ για την ενίσχυση του ρόστερ.

Μάλιστα, σύμφωνα με τα όσα γράφει ο Φαμπρίτσιο Ρομάνο, οι Καταριανοί θα «έσβηναν» και όλα τα χρέη που έχει αναπτύξει ο σύλλογος επί ημερών Glazers. Κι όμως, η γνωστή αμερικανική οικογένεια δεν δέχτηκε την πρόταση, θέλοντας να παραμείνει στον σύλλογο και μάλιστα να έχει το πάνω χέρι, καθώς εφόσον ολοκληρωθεί το deal με τον Ράτκλιφ, θα έχουν στην περιουσία τους το 75% της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ...

