Η «τρέλα» του Έντεν Αζάρ με τα μπέργκερ ήταν τόσο μεγάλη που η Τσέλσι προσπάθησε να του τα κόψει κρυφά!

Την απόφαση να «κρεμάσει» τα παπούτσια του σε ηλικία 32 ετών ανακοίνωσε ο Έντεν Αζάρ την Τρίτη (10/10). Ο Βέλγος «μάγος» ανακοίνωσε μέσα από τα social media ότι δεν θα συνεχίσει την καριέρα του ως επαγγελματίας ποδοσφαιριστής, ρίχνοντας έτσι τους τίτλους τέλους σε μια πορεία για την οποία όλοι θέλουν να τον θυμούνται για το πέρασμα του από την Τσέλσι.

Τα τελευταία χρόνια στη Ρεάλ Μαδρίτης, ο Αζάρ ταλαιπωρήθηκε από πολλούς τραυματισμούς, καθώς αρκετές φορές αντιμετώπισε και προβλήματα με τα κιλά του. Δεν αποτελεί μυστικό ωστόσο, ότι ο Βέλγος είχε μια ιδιαίτερη αδυναμία στο φαγητό. Και μάλιστα, στην Τσέλσι αυτό το έμαθαν από τις πρώτες του κιόλας μέρες στο Λονδίνο, το καλοκαίρι του 2012.

Σύμφωνα με τον Ματ Λόου της «The Telegraph», οι άνθρωποι της Τσέλσι προσπάθησαν εκείνη τη χρονιά να κόψουν στον Αζάρ τα μπέργκερ. Όπως ανέφερε ο Άγγλος δημοσιογράφος στο podcast «LondonBluePod», οι «μπλε» είχαν επικοινωνήσει τότε με τον ιδιοκτήτη μιας καντίνας έξω από το «Στάμφορντ Μπριτζ», να μην δίνει στον Αζάρ μπέργκερ, σε μια προσπάθεια να κρατήσουν τον Βέλγο σε καλή φυσική κατάσταση.

🚨🚨🎙️| Matt Law via @LondonBluePod: “In Eden Hazard’s first season at Chelsea, there was a burger van near Stamford Bridge. The club had to tell the owners to stop selling burgers to Hazard.” 💀 pic.twitter.com/qrhV3Tnos7