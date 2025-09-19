Μαρέσκα: «Δύσκολη ζωή είχε ο πατέρας μου που ήταν ψαράς, όχι οι ποδοσφαιριστές»

«Πυρ και μανία» ήταν ο Έντσο Μαρέσκα αναφορικά με τα όσα γράφονται για τους Στέρλινγκ και Ντισασί που βρίσκονται εκτός πλάνων, τονίζοντας πως οι ποδοσφαιριστές σε καμία περίπτωση δεν έχουν δύσκολη ζωή.

Το βράδυ του Σαββάτου (20/9, 19:30) η Τσέλσι φιλοξενείται από τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, σε ένα από τα ντέρμπι της 5ης αγωνιστικής στην Premier League. Ένα παιχνίδι με αρκετό ενδιαφέρον, τόσο γύρω από τους γηπεδούχους και τον Ρούμπεν Αμορίμ, την επιστροφή του Αλεχάντρο Γκαρνάτσο ως αντίπαλος, αλλά και τα... εσωτερικά των Λονδρέζων.

Τις τελευταίες ημέρες, αρκετά αγγλικά μέσα ασχολούνται με την περίπτωση των Ραχίμ Στέρλινγκ και Άλεξ Ντισασί, τους οποίους ο Έντσο Μαρέσκα έχει θέσει εκτός πλάνων για την τρέχουσα σεζόν, ξεκαθαρίζοντας πως δεν πρόκειται να επιστρέψουν στο ρόστερ. Τα δημοσιεύματα αναρωτώνται αν οι δυο ποδοσφαιριστές έχουν τις απαραίτητες «δομές» και τα εργαλεία που χρειάζονται για να προπονούνται ατομικά, και ο Ιταλός τεχνικός πήρε θέση, κατά τη διάρκεια των δηλώσεών του ενόψει του αγώνα με τη Γιουνάιτεντ.

Ο Μαρέσκα τόνισε πως οι ποδοσφαιριστές του σήμερα δεν έχουν μια δύσκολη ζωή, παραλληλίζοντας την πορεία του ίδιου του του πατέρα, που ήταν ψαράς και ξυπνούσε στις 2 τα ξημερώματα για να εργαστεί. Εξήγησε πως και ο ίδιος ως παίκτης βρέθηκε στη θέση τους (σσ Στέρλινγκ και Ντισασί) και φυσικά ανέφερε πως η Τσέλσι προφανώς τους δίνει τη δυνατότητα να προπονούνται με τον σωστό τρόπο.

«Ο πατέρας μου είναι 75 ετών και εδώ και 50 χρόνια ήταν ψαράς, δουλεύοντας από τις 2 το πρωί μέχρι τις 10 το πρωί. Αυτό είναι δύσκολο στη ζωή, όχι για έναν παίκτη, με τον τρόπο που εργάζονται. Έχω βρεθεί στην κατάσταση του Ραχίμ και του Άξελ ως παίκτης. Σίγουρα, ξέρω ότι δεν είναι το καλύτερο συναίσθημα για έναν παίκτη επειδή θέλεις να προπονηθείς, θέλεις να παίξεις. Ξέρω ότι ο σύλλογος τους δίνει την ευκαιρία να δουλέψουν με τον σωστό τρόπο.

Δεν είναι μόνο η Τσέλσι, είναι οποιοσδήποτε σύλλογος στον κόσμο. Μπορώ να σας υποσχεθώ ότι σε Ιταλία, Ισπανία, Αγγλία, Γαλλία, ΗΠΑ, Βραζιλία συμβαίνουν αυτά. Όταν για οποιονδήποτε λόγο ο σύλλογος και ο παίκτης δεν βρίσκουν λύση, δίνεις στον παίκτη όλα τα εργαλεία για να κάνει την προπόνηση, τα πάντα», είπε χαρακτηριστικά, ενώ αποκάλυψε πως ο Γκαρνάτσο είναι σε θέση να ξεκινήσει βασικός.