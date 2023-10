Ο Γκάλαχερ έγινε εκφωνητής του τραμ στο Μάντσεστερ και θύμισε σε όλους τις κούπες της Σίτι (vid)

Με έναν ξεχωριστό τρόπο θέλησε να αναφερθεί στη στάση του «Έτιχαντ» στη γραμμή του τραμ, ο γνωστός πρώην τραγουδιστής των Oasis και οπαδός της Μάντσεστερ Σίτι, Λίαμ Γκάλαχερ.

Είναι γνωστό ότι ο Λίαμ Γκάλαχερ αποτελεί έναν εκ των πιο φανατικών οπαδών της Μάντσεστερ Σίτι. Ο πρώην τραγουδιστής των Oasis δεν έχει κρύψει ποτέ τις οπαδικές του... πεποιθήσεις, καθώς συχνά «ποστάρει» στα social media υπέρ των «πολιτών».

Αυτή τη φορά ωστόσο, ο γνωστός τραγουδιστής επέλεξε να δείξει με έναν ξεχωριστό τρόπο την αγάπη του για την ομάδα του Πεπ Γκουαρντιόλα, υπενθυμίζοντας σε όλο το Μάντσεστερ ότι η Σίτι είναι η κάτοχος της Premier League, αλλά και του Champions League.

Ο Γκάλαχερ ήταν ο «εκλεκτός» εκφωνητής του τραμ για τις στάσεις της γραμμής του Μάντσεστερ, η οποία περνάει και από το «Έτιχαντ». Ο άλλοτε τραγουδιστής των Oasis δεν αρκέστηκε απλώς στην ονομασία της στάσης, καθώς κατά την άφιξη του τραμ στο γήπεδο των «πολιτών», ανέφερε «Το σπίτι των πρωταθλητών της Αγγλίας και της Ευρώπης. Come on City!».

Liam Gallagher is voicing Manchester tram announcements this week - and he's got a special message for those arriving at the Etihad stop 😂😂



