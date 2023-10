Επικεφαλής της Saudi Pro League: «Ο Σαλάχ είναι ο αγαπημένος μου, είναι ευπρόσδεκτος ανά πάσα στιγμή»

Την προσωπική του προτίμηση στο πρόσωπο του Μο Σαλάχ εξέφρασε ο επικεφαλής της Saudi Pro League Μίκαελ Ενεμάλο σε συνέντευξη που παραχώρησε σε γερμανικό Μέσο.

Το όνομα του Μοχάμεντ Σαλάχ βρέθηκε όλο το καλοκαιρί στο μεταγραφικό ρεπορτάζ ομάδων της Σαουδικής Αραβίας προκαλώντας ανησυχία στις τάξεις της Λίβερπουλ και εκνευρισμό στον προπονητή των Reds Γιούργκεν Κλοπ και πάνω που τα πράγματα έδειχναν να ηρεμούν, ο επικεφαλής της Saudi Pro League, Μίκαελ Ενεμάλο, σε συνέντευξη που παραχώρησε σε γερμανικό Μέσο, αναφέρθηκε και πάλι στην περίπτωση του Αιγύπτιου επιθετικού.

«Ο Μο [Σαλάχ] είναι ευπρόσδεκτος ανά πάσα στιγμή. Αλλά κανείς δεν δέχεται πιέσεις ή εξαναγκάζεται να έρθει. Εάν οι άνθρωποι θέλουν να έρθουν και υπάρχει η ευκαιρία να δουλέψουμε σε αυτό με τον εκάστοτε σύλλογο με πολύ σεβαμό και επαγγελματισμό, θα χαρούμε πολύ να τον έχουμε. Αλλά είναι ο προσωπικός μου αγαπημένος», ανέφερε συγκεκριμένα.

Saudi pro League director of football Michael Emanelo:



"Mo [Salah] is welcomed any time. But nobody is under pressure or forced to come. If people want to come and there's an opportunity to work on that with the apparent club in a very respectful and professional manner we will…