Ο Γίργκεν Κλοπ δεν προβληματίζεται για την ενδεχόμενη μεταγραφή του Σαλάχ στην Αλ Ιτιχάντ, γιατί όπως λέει, δεν υπάρχει κάτι. Όμως ακόμη κι αν υπήρχε η απάντησή του θα ήταν «όχι»!

Εδώ και λίγες ώρες η Αλ Ιτιχάντ θέλει να βάλει... φωτιά στη Λίβερπουλ, αφού είχε γίνει γνωστό ότι έπεισε τον Σαλάχ να μετακομίσει στην Αραβία με αντάλλαγμα το ακριβότερο συμβόλαιο στον πλανήτη.

Οι reds είναι αρνητκοί στο ενδεχόμενο πώλησης του σταρ τους, ενώ κι ο Κλοπ σε συνέντευξη Τύπου που ρωτήθηκε για το θέμα ήταν σαφής:

«Δεν υπάρχει κάτι να πούμε από τη δική μας πλευρά», τόνισε και εξήγησε:

«Ο Μο Σαλάχ είναι παίκτης της Λίβερπουλ, είναι απαραίτητος. Δεν υπάρχει τίποτα, αν υπήρχε κάτι η απάντηση θα ήταν "όχι".

Η φιλοσοφία της ζωής μου είναι ότι σκέφτομαι ένα πρόβλημα μόνο όταν το έχω. Δεν υπάρχει τίποτα αυτή τη στιγμή. Άρα δεν μπορώ να το σκεφτώ».

