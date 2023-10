Νιούκαστλ και Μπρούνο Γκιμαράες ανανέωσαν την συνεργασία του μέχρι το 2028.

Νέο πενταετές συμβόλαιο με ρήτρα 100 εκατομμύρια υπέγραψε ο Μπρούνο Γκιμαράες με τη Νιουκάστλ. Ο Βραζιλιάνος έχει γίνει ζωτικός παίκτης για τους Magpies από τότε που ήρθε από τη Λυών έναντι 36 εκατ. λιρών (41 εκατ. ευρώ) τον Ιανουάριο του 2022 και πλέον υπέγραψε την επέκταση του συμβολαίου που τον κρατάει στον σύλλογο για πέντε ακόμα χρόνια. Η νέα συμφωνία περιλαμβάνει ρήτρα αποδέσμευσης που υπερβαίνει τα 100 εκατομμύρια £ (115 εκατ. ευρώ)!

«Είμαι απόλυτα ευχαριστημένος. Οι οπαδοί με έκαναν να νιώθω σαν στο σπίτι μου από την πρώτη μου μέρα εδώ και νιώθω τόσο αγαπητός στη ζωή μου. Είναι ένα μέρος που είναι τόσο άνετο να είσαι και ελπίζω να συνεχίσω να κάνω τους οπαδούς χαρούμενους και να βοηθήσω την ομάδα να πάει καλά. Αυτός είναι ο στόχος μου, γιατί δεν υπάρχουν λόγια για να περιγράψω πόσο χαρούμενος είμαι που βρίσκομαι εδώ. Θυμάμαι στην πρώτη μου συνέντευξη, είπα ότι ήθελα να παίξω για αυτόν τον σύλλογο στο Champions League και τώρα συμβαίνει. Τα πάμε τόσο καλά και όταν κοιτάζω γύρω από το γήπεδο τους συμπαίκτες μου, είμαι τόσο περήφανος για όλους», είπε μεταξύ άλλων ο έμπειρος μέσος.

VAMOS! 🇧🇷🤙



We are delighted to announce that Bruno Guimarães has signed a new five-year contract!#BRUNO2028