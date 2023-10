Η Μάντσεστερ Σίτι πιέζει να επεκτείνει το συμβόλαιο του Έρλινγκ Χάαλαντ

Η Μάντσεστερ Σίτι σχεδιάζει να ανοίξει συνομιλίες με τον Έρλινγκ Χάαλαντ τους επόμενους μήνες, καθώς προσπαθεί τον Νορβηγό να επεκτείνει το συμβόλαιό του.

Ο Έρλινγκ Χάαλαντ έχει τέσσερα χρόνια ακόμη στην τρέχουσα συμφωνία του με την Μάντσεστερ Σίτι, αλλά υπάρχει όρεξη από πλευράς «Πολιτών» να επεκτείνουν την συνεργασία τους με τον Νορβηγό για τουλάχιστον άλλη μια σεζόν.

Η πρόοδος στην εξασφάλιση νέων όρων για τον θηριώδη στράικερ, ο οποίος αναμένεται να κερδίσει αύξηση στους μισθούς του 400.000 £ (462.000 ευρώ) την εβδομάδα συν τα μπόνους, θα λειτουργούσε ως σημαντικό πλήγμα για τη Ρεάλ Μαδρίτης που έχει στην μακροπρόθεσμη λίστα της τον 23χρονο -παράλληλα φυσικά με το σταθερό ενδιαφέρον για τον Κιλιάν Μπαπέ της Παρί Σεν Ζερμέν.

Η «βασίλισσα» έχασε τον Χάαλαντ πέρυσι, ο οποίος επέλεξε την Σίτι μετά. Στη συνέχεια, σόκαρε τον κόσμο του ποδοσφαίρου σκοράροντας 52 γκολ σε όλες τις διοργανώσεις με τους γαλάζιους του Μάντσεστερ που θέλουν τώρα να τον ανταμείψουν για τα κατορθώματά του.

Η Σίτι είναι ανένδοτη ότι ο Χάαλαντ μπορεί να πραγματοποιήσει όλες τις φιλοδοξίες του μαζί της και είναι πιθανό μια πιθανή ρήτρα αποδέσμευσης να συζητηθεί καθώς επιδιώκουν νέα συμφωνία μαζί του.

🚨 Manchester City plan to start talks with Erling Haaland over a new contract in order to hold off interest from Real Madrid.



(Source: Telegraph) pic.twitter.com/UNQAiH3GZa