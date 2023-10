Η Λίβερπουλ συνεχίζει να ασκεί πιέσεις στην PGMOL για τη διαιτησία του ματς με την Τότεναμ και κατέθεσε αίτημα να λάβει το ηχητικό με τις συνομιλίες μεταξύ του ρέφερι και του VAR.

Αναβρασμός συνεχίζει να επικρατεί στις τάξεις της Λίβερπουλ για τη διαιτησία της αναμέτρησης κόντρα στην Τότεναμ, με τους Reds να διαμαρτύρονται έντονα για το ακυρωθέν γκολ του Λουίς Ντίας και την κόκκινη που δέχθηκε ο Ζότα.

Η Ένωση Διαιτητών εξέδωσε ανακοίνωση μέσω της οποίας παραδέχτηκε το μεγάλο λάθος που στέρησε από τη Λίβερπουλ ένα καθαρό γκολ, όμως στο Μέρσεϊσαϊντ δεν είναι ικανοποιημένοι!

Αντιθέτως οι Reds ζητούν πλήρη διαφάνεια και κατέθεσαν αίτημα να λάβουν στην κατοχή τους το ηχητικό που αποκαλύπτει τη συζήτηση του ρέφερι, Σάιμον Χούπερ, με τον διαιτητή VAR, Ντάρεν Ίνγκλαντ.

Μένει να φανεί αν το αίτημά τους θα γίνει δεκτό και θα λάβουν το υλικό στα χέρια τους, το οποίο θα αποκαλύψει τι πραγματικά ειπώθηκε μεταξύ των δυο ανδρών τη στιγμή της ακύρωσης του καθαρού γκολ του Λουίς Ντίας.

BREAKING: Liverpool have made a formal request to the PGMOL for the audio conversations between the officials from Saturday’s defeat at Tottenham 🔴 pic.twitter.com/Ajda143M1d