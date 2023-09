Η Λίβερπουλ έπαιζε με εννέα παίκτες από το 69' λόγω των αποβολών των Τζόουνς και Ζότα, ήταν κοντά στο να κλέψει τον βαθμό, όμως ο Μάτιπ με αυτογκόλ στο 90+6' έκανε... δώρο το τρίποντο στην Τότεναμ (2-1). Φωνάζουν οι Reds για το ακυρωθέν γκολ του Ντίας.

To τελευταίο κάστρο έπεσε. Η Λίβερπουλ ήταν η μοναδική ομάδα της Premier League που δεν είχε ηττηθεί στο «Tottenham Hotspur Stadium», όμως το σερί της σταμάτησε εδώ. Οι Reds έπαιζαν από το 69' με εννέα παίκτες λόγω των αποβολών των Κέρτις Τζόουνς και Ντιόγκο Ζότα, κρατούσαν τον βαθμό μέχρι τα τελευταία δευτερόλεπτα, όμως η Τότεναμ πήρε τη νίκη με 2-1 χάρη στο αυτογκόλ του Τζοέλ Μάτιπ στο 90+6'. Έντονα παράπονα των φιλοξενούμενων τόσο για το οφσάιντ στο ακυρωθέν γκολ του Ντίας, όσο και για την πρώτη κίτρινη κάρτα του Πορτογάλου.

Η Λίβερπουλ είχε την πρώτη καλή φάση του ματς στο 13' όταν ο Βικάριο απέκρουσε τα σουτ των Χάκπο και Ρόμπερτσον. Οι ισορροπίες άλλαξαν από το 26' όταν μετά από παρέμβαση του VAR ο Κέρτις Τζόουνς αποβλήθηκε με απευθείας κόκκινη κάρτα για... εγκληματικό μαρκάρισμα στον Μπισουμά.

Στο 34' έχουμε την πρώτη επίμαχη φάση. Ο Σαλάχ έβγαλε εξαιρετική μπαλιά στην πλάτη της άμυνας, ο Ντίας πάτησε περιοχή και με εντυπωσιακό τελείωμα έστειλε την μπάλα στα δίχτυα. Ο βοηθός έδωσε οφσάιντ και ο VAR συμφώνησε, όμως οι Reds διαμαρτύρονται πως ο Κολομβιανός καλυπτόταν από τον Ρομέρο.

Luis Díaz had a goal chalked off by VAR. @richardajkeys and Andy Gray take a closer look... #beINPL #TOTLIV pic.twitter.com/cDSpws1YrY