Άγγλος πόνταρε περίπου 12 ευρώ και έφτασε μια ανάσα από το να κερδίσει 11.000 ευρώ, ωστόσο το μεγάλο λάθος VAR στο ακυρωθέν γκολ του Λουίς Ντίας τού στέρησε το... ταμείο της ζωής του.

Νούμερο ένα θέμα στην αγγλική ποδοσφαιρική επικαιρότητα εξακολουθεί να είναι το ακυρωθέν γκολ του Λουίς Ντίας στο ντέρμπι ανάμεσα στη Λίβερπουλ και την Τότεναμ. Γκολ μάλιστα που και επισήμως πλέον ακυρώθηκε κακώς, εξαιτίας του σοβαρού λάθους που συνέβη στο VAR.

Και οι επιπτώσεις αυτού του λάθους δεν αφορούν μόνο τους Ρεντς αλλά κι έναν... άτυχο Άγγλο. Ο συγκεκριμένος πόνταρε περίπου 12 ευρώ σε έναν συνδυασμό στοιχημάτων. Έπαιξε να δεχθούν κάρτα οι Ουντότζι, Μακ Άλιστερ και Μπισούμα και να σκοράρουν οι Σον, Χάκπο και Ντίας. Και τα... έπιασε όλα, μόνο που το τέρμα του Κολομβιανού δεν μέτρησε και κάπως έτσι στερήθηκε ένα επικό ταμείο που θα του απέφερε σχεδόν 11.000 ευρώ!

@Madders10 good win today bro and great performance, but lucky though eh so surely the boys will chip in and pay this out, cheers pal and great game again 👍🏽