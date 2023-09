Οπαδοί και στελέχη της Λίβερπουλ έχουν βγει... εκτός εαυτού με τις αποφάσεις του Σάιμον Χούπερ και του VAR στην ήττα με 2-1 απέναντι στην Τότεναμ.

Η Λίβερπουλ των εννιά παικτών ηττήθηκε 2-1 από την Τότεναμ σε ένα παιχνίδι στο οποίο τα φώτα έκλεψε η κακή διαιτησία. Ο Κλοπ εμφανίστηκε έξαλλος με το συγκεκριμένο θέμα στις δηλώσεις του μετά το παιχνίδι, ενώ ήδη η ένωση διαιτητών στην Αγγλία παραδέχθηκε επίσημα το λάθος της στο ακυρωθέν γκολ της ομάδας από το Μέρσισαϊντ.

Οι Ρεντς διαμαρτυρήθηκαν έντονα τόσο για τόσο για αυτό το γκολ του Ντίας στο 34', το οποίο ακυρώθηκε ως οφσάιντ χωρίς να τραβηχτούν οι γραμμές από το VAR.

Luis Díaz had a goal chalked off by VAR. @richardajkeys and Andy Gray take a closer look... #beINPL #TOTLIV pic.twitter.com/cDSpws1YrY September 30, 2023

Παράλληλα, κάνουν λόγο για ανύπαρκτη πρώτη κίτρινη στον Ζότα (που έπειτα αποβλήθηκε με δεύτερη), ενώ και με βάση τα λεγόμενα του ίδιου του Κλοπ, θεωρούν υπερβολική την κόκκινη κάρτα στον Τζόουνς στο 26'.

They gave a yellow card to Jota for this.pic.twitter.com/GZoO2Ghw1i — Has the Referee or VAR made a poor decision? (@PoorEPLreferees) September 30, 2023