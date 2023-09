Ποστέκογλου: «Το ποδόσφαιρο είναι όπως η τέχνη, μπορείς να αντιγράψεις τον Πικάσο, αλλά δεν θα'σαι ο Πικάσο»

Ο προπονητής της Τότεναμ, Άγγελος Ποστέκογλου, δεν κρύβει την εκτίμησή του για τον τεχνικό της Άρσεναλ και προσεχώς αντίπαλό του, Μικέλ Αρτέτα, αλλά δεν βλέπει πολλές ομοιότητες μεταξύ τους ενώ μιλά και για τη μοναδικότητα του ποδοσφαίρου!

Ο προπονητής της Τότεναμ Άγγελος Ποστέκογλου εκτιμάει ιδιαίτερα τον αντίπαλό του στο ντέρμπι του βόρειου Λονδίνου της Κυριακής Μικέλ Αρτέτα, αλλά δεν βλέπει πολλές ομοιότητες μεταξύ τους. Οι... νεανικοί Σπερς του Ποστέκογλου αντιμετωπίζουν τη μεγαλύτερη δοκιμασία της πρώιμης βασιλείας του την Κυριακή,στο Emirates για το πρώτο ντέρμπι του βόρειου Λονδίνου της σεζόν. Η δεύτερη της βαθμολογίας Τότεναμ ταξιδεύει με μεγάλη διάθεση, αλλά αντιμετωπίζει μια ομάδα της Άρσεναλ που διανύει την πέμπτη σεζόν υπό τον Αρτέτα, ο οποίος ανέλαβε επίσης έναν σύλλογο σε λήθαργο και επιβλέπει την αλλαγή.

Ενώ ο Ποστέκογλου βρίσκεται στην αρχή ενός παρόμοιου project, της ανασυγκρότησης των Σπερς, σάρκασε τις προτάσεις ότι μοιάζει με τον 41χρονο τεχνικό και προσεχώς αντίπαλό του. «Νομίζω ότι ο Μικέλ ήταν εξαιρετικός, πολύ δυνατός από την αρχή, έχοντας ένα πραγματικό όραμα για την ομάδα καιο σύλλογος τον υποστήριξε, αλλά δεν νομίζω ότι αυτό είναι μοναδικό. Νομίζω ότι η Λίβερπουλ έκανε το ίδιο με τον Γιούργκεν (Κλοπ). Οι περισσότεροι σύλλογοι που καταλήγουν να έχουν μια επιτυχημένη περίοδο το κάνουν επειδή έχουν μια πραγματικά ξεκάθαρη ιδέα για το τι προσπαθούν να δημιουργήσουν. Το μόνο πρόβλημα είναι ότι πολλοί πέφτουν στη σκιά με το πρώτο σημάδι ότι τα πράγματα δεν εξελίσσονται με τον ρυθμό που ήλπιζαν», τόνισε.

«Τα εύσημα στην Άρσεναλ και τα εύσημα στον Μίκελ που υποστήριξαν ο ένας τον άλλον και καρπώνονται τους καρπούς της εμπιστοσύνης, αλλά αυτό δεν είναι ένα project που πρέπει να ακολουθήσουμε. Έχουμε το δικό μας σχέδιο. Δεν χρειάζεται να ακολουθείς το χρονοδιάγραμμα κανενός άλλου, δεν χρειάζεται να ακολουθείς τις διαδικασίες κανενός άλλου. Αυτό που πρέπει να κάνεις είναι να έχεις μια ξεκάθαρη ιδέα για το τί θέλεις και με την προϋπόθεση ότι βλέπεις την πρόοδο, να επιμείνεις σε αυτό», πρόσθεσε.

Ενώ στη συνέχεια αναφέρθηκε στις ομοιότητές του με τον Ισπανό τεχνικό των «Gunners». «Όσον αφορά τις ομοιότητες, είμαι 58, αυτός είναι ό,τι κι αν είναι (41). Έχω 26 χρόνια (στην προπονητική), αυτός είναι πέντε χρόνια σε αυτό. Αυτός τα κατάφερε σε μια χώρα, εγώ τα κατάφερα σε λίγες. Δεν είμαι σίγουρος πώς έχει υπέροχα μαλλιά! Είναι πολύ καλύτερος από εμένα. Δεν ξέρω, δεν υπάρχουν πολλά νήματα που μπορώ να συνδέσω μεταξύ μας. Δεν θα έλεγα ότι είμαστε αντίθετοι.

Είμαστε διαφορετικοί. Ακόμα και στον τρόπο που παίζει η ομάδα του. Ναι, έχει μια πολύ επιθετική φιλοσοφία, αλλά είναι διαφορετική από τη δική μου και αυτή είναι η ομορφιά του παιχνιδιού. Αυτό είναι που αγαπάς σε αυτό. Γι’ αυτό δεν μπορείτε να αντιγράψετε. Αν είσαι καλλιτέχνης και βλέπεις έναν Πικάσο, ναι, μπορείς να τον αντιγράψεις, αλλά δεν πρόκειται να είναι Πικάσο. Το ίδιο συμβαίνει και με το ποδόσφαιρο. Μπορείς να δεις ότι κάποιος κάνει κάτι πολύ καλά, αλλά να βάλεις τη δική σου προσωπικότητα σε αυτό. Τρέφω μεγάλο θαυμασμό για τον τρόπο που έχει χειριστεί τα πράγματα και για το πώς έχει επιμείνει στις πεποιθήσεις του. Είναι ένα εύσημα για αυτόν».

