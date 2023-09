Η υπέροχη στιγμή που ο Ποστέκογλου ζητά να ακούσει την ερώτηση οπαδού της Τότεναμ με σύνδρομο down (vid)

Ο προπονητής της Τότεναμ, Άγγελος Ποστέκογλου, κέρδισε ακόμα περισσότερους ποδοσφαιρόφιλους παγκοσμίως, αφού διέκοψε τη ροή μιας εκδήλωσης Q&A του συλλόγου για να δεχθεί ερώτηση ενός οπαδούς με σύνδρομο down.

Ο Άγγελος Ποστέκογλου - ο οποίος ανακηρύχθηκε προπονητής του μήνα στην Premier League τον Αύγουστο μετά από δύο νίκες επί της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ και της Μπόρνμουθ καθώς και μια ισοπαλία με την Μπρέντφορντ - φρόντισε να ακούσει τον Όουεν, έναν οπαδό των Σπερς με σύνδρομο Down, στην αίθουσα μιας εκδήλωσης «Q&A» του συλλόγου.

Ο Όουεν - ο οποίος σύμφωνα με όσους βρίσκονταν στην αίθουσα περίμενε υπομονετικά να ακουστεί - ήθελε να μάθει πώς η αγαπημένη του ομάδα θα νικήσει την άσπονδη αντίπαλο Άρσεναλ αυτό το Σαββατοκύριακο στο ντέρμπι του Βόρειου Λονδίνου.

«Περιμένετε, άλλη μια ερώτηση μπροστά. Έχει την καλύτερη ερώτηση», είπε ο Ποστέκογλου στον παρουσιαστή ο οποίος ήθελε να τελειώσει τη διαδικασία. «[Όσον αφορά αυτό το Σαββατοκύριακο], θα κάνουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε, όλοι οι εμπλεκόμενοι στον ποδοσφαιρικό σύλλογο..... καταλαβαίνουμε τι σημαίνει αυτή η ομάδα για όλους σας. Ο ρόλος μας είναι να προσπαθήσουμε να σας κάνουμε χαρούμενους και περήφανους... και αυτό θα προσπαθήσουμε να κάνουμε», του απάντησε.

