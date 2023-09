Ο Ντόμινικ Σομποσλάι κατέγραψε τη δεύτερη μεγαλύτερη ταχύτητα στην ιστορία της Premier League στη νίκη της Λίβερπουλ επί της Γουλβς.

Ο Σομποσλάι χάρισε ένα εντυπωσιακό στιγμιότυπο στην εκτός έδρας νίκη της Λίβερπουλ στο «Μολινό» κόντρα στη Γουλβς το Σάββατο (16/09).

Ο Τσαν άνοιξε το σκορ για τους γηπεδούχους, με τους «Reds» να πραγματοποιούν σπουδαίο δεύτερο ημίχρονο και να παίρνουν τη νίκη με 3-1.

Στο δεύτερο ημίχρονο, ο Πέδρο Νέτο έφυγε στην αντεπίθεση, με τον Ούγγρο να επιστρέφει στην άμυνα με εντυπωσιακό σπριντ, ώστε να κόψει τον εξτρέμ της Γουλβς. Συγκεκριμένα έφτασε τελική ταχύτητα 36,76 χλμ/ώρα - μόνο ο Κάιλ Γουόκερ έχει καταγράψει μεγαλύτερη ταχύτητα στην Premier League. Ο αμυντικός της Μάντσεστερ Σίτι σημείωσε τελική ταχύτητα 37,31 χλμ/ώρα την περασμένη σεζόν.

Όσο για τον Σομποσλάι είναι άλλη μια πτυχή στο παιχνίδι του καθώς απολαμβάνει ένα φανταστικό ξεκίνημα στη Λίβερπουλ. Μιλώντας στα Μέσα, ο 22χρονος αναφέρθηκε στην ανατροπή της ομάδας του: «Στο ημίχρονο ο προπονητής μας μίλησε για το πάθος και το τί χρειαζόμασταν στο δεύτερο 45λεπτ. Νομίζω ότι αλλάξαμε το σχήμα και μετά όλοι έκαναν τη δουλειά τους και γυρίσαμε το παιχνίδι».

🇭🇺 Dominik Szoboszlai became the 2nd fastest footballer in @premierleague history against Wolves, recording a top speed of 36.76kph [@SimonBrundish]pic.twitter.com/TOmjxD3Cce