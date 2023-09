Γκουαρδιόλα: «Πιο εύκολο να ξαναπάρουμε το Champions League»

Ο προπονητής της Μάντσεστερ Σίτι, Πεπ Γκουαρδιόλα, σε δηλώσεις του στη συνέντευξη Τύπου ενόψει της αναμέτρησης με τον Ερυθρό Αστέρα μίλησε για τον στόχο του «repeat».

Η Μάντσεστερ Σίτι την Τρίτη (19/9, 22:00) θα μπει στην μάχη για την υπεράσπιση του «στέμματο»ς της. Οι Πολίτες θα υποδεχτούν στο «Έτιχαντ» τον Ερυθρό Αστέρα για την 1η αγωνιστική του 7ου Ομίλου του Champions League. Ο τεχνικός των πρωταθλητών Αγγλίας και Ευρώπης μίλησε στη συνέντευξη Τύπου ενόψει της αναμέτρησης και τόνισε πως θα είναι εύκολο η ομάδα του να ξανασηκώσει την κούπα με τα... μεγάλα αυτιά.

«Θα είναι πιο εύκολο. Το πιο δύσκολο να κερδίσουμε είναι το πρώτο. Είναι απίστευτο για εμάς, αλλά είναι μόνο ένα. Αύριο είναι το πρώτο βήμα. Θα προσπαθήσουμε να πάρουμε τους πρώτους τρεις βαθμούς. Είναι σημαντικό οι παίκτες να μην αισθάνονται χαλαροί.

Για τον σύλλογό μας το να κερδίσει το Champions League είναι απίστευτο, αλλά σε προοπτική πόσοι σύλλογοι έχουν κερδίσει ένα Champions League; Πολλοί. Δεν έχουμε κάνει τίποτα ιδιαίτερο με ένα μόνο, αλλά είμαστε απίστευτα περήφανοι», ανέφερε μεταξύ άλλων ο Καταλανός κόουτς.

\

🗣️ “No, easier.”



Pep Guardiola says Manchester City have a better chance of retaining their UEFA Champions League title than they did of winning it last season. 🏆 pic.twitter.com/kQuwaZNuMe