Στο pre game του ματς Γουλβς-Λίβερπουλ, ο Πίτερ Κράουτς είπε να θυμηθεί τα παλιά αλλά τα πράγματα δεν πήγαν όπως περιμένε.

Ο Πίτερ Κράουτς, ο οποίος ήταν στο pre game του TNT Sports, έγινε πρωταγωνιστής σε ένα τραγελαφικό περιστατικό πριν τη σέντρα του Γουλβς-Λίβερπουλ.

Συγκεκριμένα, ο άλλοτε φορ των reds και της εθνικής Αγγλίας πήγε να σουτάρει από το ύψος του πέναλτι και σωριάστηκε στον αγωνιστικό χώρο, με τον ίδιο να ξεσπά στα γέλια όταν σηκώθηκε όρθιος.

Not the best start to the weekend for @petercrouch 😅 pic.twitter.com/ndYN0s6MKn