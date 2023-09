Κλοπ για Χέντερσον: «Αν του είχα πει "θα είσαι βασικός" θα έμενε, αλλά δεν γινόταν να το πω αυτό»

Ο Γιούργκεν Κλοπ απάντησε στους ισχυρισμούς του Τζόρνταν Χέντερσον, ότι η Λίβερπουλ δεν τον ήθελε πλέον στην ομάδα, επιβεβαιώνοντας κατ' ουσίαν τα λόγια του Άγγλου μέσου.

Ο τεχνικός της Λίβερπουλ, Γιούργκεν Κλοπ, ανέφερε πως ήταν «καλύτερα» που ο Τζόρνταν Χέντερσον αποχώρησε από τη Λίβερπουλ αυτό το καλοκαίρι. Ο επί χρόνια captain των «reds», αποφάσισε να μετακομίσει στη Σαουδική Αραβία και την Αλ Ετιφάκ, μια απόφαση που επικρίθηκε από πολλούς. Ο ίδιος έχοντας βρεθεί στο στόχαστρο παραχώρησε μια εκτενή συνέντευξη στο «Athletic» δίνοντας κάποιες απαντήσεις για την απόφασή του να μετακομίσει στη Μέση Ανατολή όπου -μεταξύ άλλων- οι σχέσεις των ατόμων ίδιου φύλου θεωρούνται παράνομες, ενώ ο ίδιος πολλάκις έχει εκφράσει την στήριξή του στην LGBTQ+ κοινότητα. Ο «Χέντο» στην ίδια συνέντευξη είχε τονίσει πως από πλευράς Λίβερπουλ δεν εκφράστηκε ενδιαφέρον να παραμείνει στο club, κάτι που ο Κλοπ έρχεται τώρα να επιβεβαιώσει.

«Το διάβασα (σ.σ. την συνέντευξη) αφού πρώτα άκουσα για αυτή», είπε ο Γερμανός τεχνικός την Παρασκευή (15/09) στη συνέντευξη Τύπου ενόψει της αναμέτρησης της Λίβερπουλ με την Γουλβς. «Ο Χέντο είπε την αλήθεια, μιλήσαμε και του είπα ότι ήθελα να μείνει, αλλά έπρεπε να μιλήσουμε για το ενδεχόμενο να μην παίζει τακτικά, του είπα ότι φέρνουμε παίκτες και τέτοια πράγματα. Δεν κάνεις αυτές τις συζητήσεις και λες, 'Χέντο, θα παίξεις'. Δεν μπορώ να κάνω μια συζήτηση πριν από μια σεζόν και να πω σε έναν παίκτη ότι θα έχει 50 παιχνίδια φέτος, 100%, γιατί δεν το ξέρω αυτό, όλα εξαρτώνται από την απόδοση. Και αν ο Χέντο είχε αποδώσει, θα είχε ίσως 50 παιχνίδια, απολύτως πιθανό. Αλλά στη συγκεκριμένη κατάσταση με τη σχέση που είχαμε, θεώρησα σημαντικό να μιλήσουμε για όλα, που σημαίνει τι θα συμβεί αν... Επειδή ο Χέντο είναι ένας φανταστικός παίκτης, θα τον αγαπώ για πάντα, σούπερ τύπος, αλλά δεν είναι τέλειος όταν δεν παίζει, επιτρέψτε μου να το πω έτσι. Ο Μίλι ήταν έτσι όταν ήρθα εδώ και ο Λούκας Λέιβα ήταν έτσι.

Ήταν ο αρχηγός μου για επτάμισι χρόνια, οπότε έπρεπε να μιλήσω γι' αυτό, γιατί δεν θέλω να ξυπνήσω ένα πρωί και να χρειαστεί να τσακωθούμε επειδή εκείνος νόμιζε ότι θα ξεκινήσει βασικός και εγώ θα του έλεγα "όχι". Προφανώς [για] τον Χέντο αυτό σήμαινε: "Εντάξει, δεν με θέλει εδώ". Το καταλαβαίνω 100% αλλά το ξεκαθαρίσαμε αυτό. Όπως και να έχει, αυτό που είπε είναι ότι αν του έλεγα: "Χέντο, μείνε εδώ, θα είσαι ο βασικός στη μεσαία γραμμή", θα έμενε, αυτή είναι η αλήθεια. Αλλά δεν μπορούσα να το πω αυτό, όσο κι αν ήθελα να μείνει, δεν μπορούσα να το πω. Γι' αυτό λοιπόν ήταν καλύτερα που ο Χέντο αποχώρησε».

