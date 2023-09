Χέντερσον: «Καταλαβαίνω την απογοήτευση από τη ΛΟΑΤΚΙ κοινότητα, λυπάμαι που αισθάνονται έτσι»

ο Τζόρνταν Χέντερσον πήρε θέση στο θέμα της ομοφυλοφιλίας στη Σαουδική Αραβία, σε συνέντευξή του στο «Athletic».

Ο Τζόρνταν Χέντερσον έσπασε τη... σιωπή του στη συνέντευξη που έδωσε στο «Athletic», με αφορμή τη μεταγραφή του στην Αλ Ετιφάκ. Μεταξύ άλλων σχολίασε το θέμα της ομοφυλοφιλίας στη Σαουδική Αραβία και ξεκαθάρισε πως ο καθένας οφείλει να σέβεται τη θρησκεία και την κουλτούρα της χώρας.

Υπενθυμίζουμε πως η Αλ Ετιφάκ στην ανακοίνωση της απόκτησης του 33χρονου μέσου πόσταρε στα social media ασπρόμαυρο το περιβραχιόνιο που φορούσε με το ουράνιο τόξο για τη στήριξη στη ΛΟΑΤΚΙ+ κοινότητα.

«Προφανώς μπορώ να καταλάβω τις αντιδράσεις και την απογοήτευση από την LGBTQ+ κοινότητα. Το μόνο που μπορώ να πω είναι ότι λυπάμαι που αισθάνονται έτσι. Ποτέ δεν ήταν πρόθεσή μου να πληγώσω τον οποιονδήποτε. Σκοπός μου πάντα είναι να βοηθάω ανθρώπους όταν ζητούν τη βοήθειά μου. Ο καθένας μπορεί να ασκήσει εύκολα κριτική σε μία χώρα όταν ζει τόσο μακριά της. Οφείλεις να σεβαστείς τη θρησκεία και την κουλτούρα που έχουν εδώ», τόνισε για τις αντιδράσεις της LGBTQ+ κοινότητας για την απόφασή του.

«Πιστεύω ότι θα δεχόμουν κριτική ό,τι και αν αποφάσιζα. Έπρεπε να πάρω μια απόφαση η οποία θα ήταν η καλύτερη για εμένα και την οικογένειά μου. Οπότε πήγα κάπου για να δοκιμάσω κάτι καινούριο, να βελτιώσω το άθλημα που λατρεύω σε μια άλλη χώρα. Αυτό είναι που με ενθουσιάζει, να κάνω γνωστό το άθλημα σε όλο τον κόσμο. Αυτός ήταν ένας από τους βασικότερους λόγους που ήρθα στη Σαουδική Αραβία», πρόσθεσε για τους λόγους που τον έκαναν να μετακομίσει στη Σαουδική Αραβία.

«Η απόφαση να μετακομίσω στη Σαουδική Αραβία είχε να κάνει με το ποδόσφαιρο και όχι με τα λεφτά. Ο μισθός που λένε ότι έχω στην Αλ Ετιφάκ δεν είναι αυτός που μεταδίδεται στα Μέσα. Επιπλέον, τις τελευταίες μέρες έχω διαπιστώσει ότι τα πράγματα εδώ δεν είναι όπως τα παρουσιάζουν στην Αγγλία», για την απόφασή του να πάει στην Αλ Ετιφάκ.

«Αν κάποιος από τη Λίβερπουλ μου έλεγε θέλουμε να μείνεις, τώρα δεν θα κάναμε αυτή τη συζήτηση. Έπρεπε να σκεφτώ το υπόλοιπο τη καριέρας μου. Δεν λέω ότι με ανάγκασαν να αποχωρήσω ή ότι ήθελαν να φύγω, αλλά σε καμία περίπτωση δεν ένιωσα ότι ήθελαν να μείνω», ξεκαθάρισε για την αποχώρησή του από τη Λίβερπουλ.

