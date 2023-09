Ο εξτρέμ της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, Άντονι, αρνείται τον ισχυρισμό για επίθεση στην Ίνγκριντ Λάνα και δημοσιεύει μηνύματα στο WhatsApp καθώς την αποκαλεί «απατεώνα» και τονίζει ότι είχαν «μια οικεία και συναινετική» συνάντηση.

Ο ποδοσφαιριστής της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, Άντονι, απάντησε στον ισχυρισμό της Ίνγκριντ Λάνα που τον κατηγόρησε για σεξουαλική επίθεση και δημοσίευσε μια σειρά μηνυμάτων στο WhatsApp σε μια προσπάθεια να την δυσφημήσει. Η Λάνα, μια 33χρονη τραπεζίτης, ανέφερε σε συνέντευξή της στο «Record TV» ότι ο Άντονι ήταν επιθετικός απέναντί της τον Οκτώβριο. Κατηγόρησε τον 23χρονο εξτρέμ ότι την έσπρωξε στον τοίχο αφού προσπάθησε να τη φιλήσει.

Ο νεαρός διεθνής άσος ερευνάται από την αστυνομία στο Σάο Πάολο και στο Μάντσεστερ, αφού η πρώην κοπέλα του Γκαμπριέλα Καβαλίν τον κατηγόρησε ότι της επιτέθηκε σε τέσσερις περιπτώσεις πέρυσι. Εκείνος αρνήθηκε οποιαδήποτε βιαιοπραγία, ενώ την περασμένη Πέμπτη, άλλες δύο γυναίκες στη Βραζιλία κατηγόρησαν τον παίκτη.

Σε μια προσπάθει να αποδείξει την αθωότητά του ο παίκτης μπήκε στον λογαριασμό του στο Instagram το βράδυ της Κυριακής και με μια σειρά από αναρτήσεις, συμπεριλαμβανομένων τεσσάρων screenshots από συνομιλίες στο WhatsApp, που φέρεται να είναι με τη Λάνα. Έγραψε επίσης: «Δεν θέλω, αλλά αναγκάζομαι να δημοσιεύσω ένα μικρό μέρος των συνομιλιών στο WhatsApp με την Ίνγκριντ, κάτι που δείχνει ότι είχαμε μόνο μία συνάντηση, οικεία και συναινετική. Αυτό το θέμα με αυτήν την απατεώνα θα λυθεί στο δικαστήριο!!».

Σε ένα από τα μηνύματα, το άτομο που στέλνει μήνυμα στον Άντονι του λέει «αν θέλεις θα περιμένω γυμνή στο κρεβάτι».

Σε μια δήλωση στο βραζιλιάνικο ειδησεογραφικό πρακτορείο Globo, ο Άντονι δήλωσε σχετικά με το θέμα πως: «Μιλούσα με τηνΊνγκριντ μέσω WhatsApp. Όταν πήγε στην Πορτογαλία για να πάει στα γενέθλια του ξαδέρφου της, ζήτησε να έρθει εδώ στο Μάντσεστερ για να με συναντήσει, με ξεκάθαρη πρόθεση να με γνωρίσει από κοντά, μεταξύ άλλων να με ρωτήσει αν προτιμώ κόκκινα ή λευκά εσώρουχα. Αγόρασα ένα εισιτήριο και της έκλεισα ένα ξενοδοχείο. Μάλιστα, τη συνάντησα στο προαναφερθέν ξενοδοχείο και είχαμε μια οικεία και συναινετική συνάντηση. Αν και επέμενε να συναντηθούμε ξανά για άλλη μια οικεία συνάντηση, λόγω προβλημάτων προγραμματισμού δεν μπόρεσα να την ξαναδώ, καθώς επέστρεψε στη Βραζιλία. Από τότε δεν την έχω ξανασυναντήσει»

