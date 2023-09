Σύμφωνα με δημοσίευμα η Αλ Ετιφάκ ετοιμάζει πρόταση στην Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ για τον δανεισμό του Τζέιντον Σάντσο.

Σε μερικές ώρες ολοκληρώνεται η μεταγραφική περίοδος στη Σαουδική Αραβία και η Αλ Ετιφάκ δεν αποκλείεται να είναι η ομάδα που θα κάνει το τελευταίο «μπαμ». Η ομάδα του Τζόρνταν Χέντερσον ανακοίνωσε τον Ντεμαράι Γκρέι, όμως ενδέχεται να πάει και για ακόμα μια περίπτωση εξτρέμ. Ο λόγος για τον Τζέιντον Σάντσο.

Σύμφωνα με τον Τζέιμς Μπεντζ του «CBS» η ομάδα της Saudi Pro League ετοιμάζει λίγο πριν το φινάλε των μεταγραφών πρόταση για τον δανεισμό του διεθνή Άγγλου εξτρέμ. Θυμίζουμε πως ο 23χρονος winger δεν περνάει τις καλύτερες μέρες του στο Νησί. Μετά το παιχνίδι με την Άρσεναλ ο Έρικ Τεν Χαγκ σε δηλώσεις του είπε πως δεν τον χρησιμοποίησε επειδή «δεν προπονήθηκε στο επίπεδο που θα έπρεπε την τελευταία εβδομάδα».

Από την πλευρά του ο Σάντσο με μήνυμα του μέσω των Social Media «άδειασε» τον προπονητή του, γράφοντας μεταξύ άλλων: «Είμαι για καιρό ο αποδιοπομπαίος τράγος και αυτό δεν είναι δίκαιο». Φυσικά θυμίζουμε πως τα δεδομένα για τους εξτρέμ της Γιουνάιτεντ είναι «ρευστά» από τη στιγμή που ο Αντόνι ενδέχεται να τεθεί εκτός πλάνων λόγω των καταγγελιών της συντρόφου του.

