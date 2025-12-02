Η «Daily Mail» συνδέει τον Χρήστο Μουζακίτη με κορυφαίες ομάδες της Ευρώπης, τονίζοντας πως Γιουνάιτεντ, Ρεάλ Μαδρίτης, Άρσεναλ και Τσέλσι παρακολουθούν την εξέλιξή του.

Όλο και μεγαλύτερο «μομέντουμ» στην ευρωπαϊκή σκηνή αποκτάει το όνομα του Χρήστου Μουζακίτη. Πρώτα ήταν τα κολακευτικά λόγια του Τσάμπι Αλόνσο προς τον νεαρό μέσο του Ολυμπιακού κι έπειτα ακολούθησε η διάκριση στο Golden Boy Web 2025, όπου ο Μουζακίτης παρέλαβε το βραβείο του στο Τορίνο!

Και καθώς το όνομά του συνεχίζει να προκαλεί όλο και μεγαλύτερο ντόρο στην Ευρώπη, όλο και περισσότεροι κολοσσοί αρχίζουν να συνδέονται με το όνομά του. Η «Daily Mail» συγκεκριμένα με αποκλειστικό της δημοσίευμα προσθέτει στη λίστα των μνηστήρων την Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, συμπληρώνοντας πως οι Κόκκινοι Διάβολοι είχαν στείλει σκάουτερ στο «Γ. Καραϊσκάκης» για να παρακολουθήσουν από κοντά τον προσεχώς 19χρονο μέσο απέναντι στη Ρεάλ Μαδρίτης.

Οι Άγγλοι παράλληλα βάζουν στην εξίσωση και τη Ρεάλ Μαδρίτης για την περίπτωση του Μουζακίτη, τη στιγμή που μέχρι κι ο ίδιος ο Τσάμπι Αλόνσο είχε παραδεχθεί πως οι Μαδριλένοι θα παρακολουθούν την εξέλιξή του στη στη συνέντευξη Τύπου μετά το φινάλε του αγώνα στο Φάληρο.

Η «Daily Mail» προσθέτει πως οι δυο ομάδες του Λονδίνου, Άρσεναλ και Τσέλσι, με τη σειρά τους λιγουρεύονται τον Έλληνα χαφ, συμπληρώνοντας πως ο Ολυμπιακός φαίνεται να τον αξιολογεί κοντά στα 28 εκατομμύρια ευρώ.