Βαράν: «Όταν πήγα στη Ρεάλ είχα κατάθλιψη, δεν απολάμβανα τίποτα»

Ο Ραφαέλ Βαράν αποκάλυψε πως βίωσε μεγάλες δυσκολίες τον πρώτο καιρό στη Μαδρίτη ως νεαρό ταλέντο στη Ρεάλ κι έφτασε σε σημείο να παλεύει με την κατάθλιψη!

Πίσω στο καλοκαίρι του 2011 η Ρεάλ Μαδρίτης θα νικούσε τον ανταγωνισμό και θα άρπαζε ένα από τα λαμπρότερα ταλέντα εκείνη την περίοδο μετά από σχετικές εισηγήσεις του Ζινεντίν Ζιντάν. Στα χρόνια που ακολούθησαν εξελίχθηκε σε έναν εκ ων κορυφαίων κεντρικών αμυντικών στον κόσμο, κατακτώντας μεταξύ άλλων και τέσσερα Champions League με τη φανέλα των Μαδριλένων.

Το όνομά του; Ραφαέλ Βαράν! Και το ξεκίνημά του στη Μαδρίτη; Εφιαλτικό! Κόντρα σε ό,τι μπορεί να θεωρούσε ο περισσότερος κόσμος, στην πραγματικότητα ο Γάλλος στόπερ παραδέχθηκε πως τον πρώτο καιρό στην ισπανική πρωτεύουσα πάλευε με την κατάθλιψη, ενώ έβλεπε το όνειρό του να ξεθωριάζει μπροστά στα μάτια του.

«Αφού έφτασα στη Ρεάλ Μαδρίτης, αντιμετώπισα τα πρώτα μου προβλήματα. Ήμουν 18 ετών και δεν είχα μια φυσιολογική εφηβεία. Ήμουν μόνος, προπονούμουν συνέχεια και έπαιζα ελάχιστα. Ένιωθα ότι το όνειρό μου ξεθώριαζε. Στο γήπεδο, ήμουν απόλυτα συγκεντρωμένος. Αλλά μετά, δεν ήθελα να πάω σπίτι. Ήταν κατάθλιψη. Δεν απολάμβανα πια τίποτα.

Για μένα, αυτό ήταν το τίμημα που έπρεπε να πληρώσω. Νόμιζα ότι έπρεπε να περάσεις από αυτό για να πετύχεις. Ξεκινούσα την καριέρα μου και έκανα στον εαυτό μου χίλιες ερωτήσεις: "Πήρα τη σωστή απόφαση που ήρθα εδώ; Να φύγω; Να μιλήσω γι' αυτό;" Ήμουν παγιδευμένος σε ένα είδος μοναξιάς, νιώθοντας ότι όλα κατέρρεαν» τόνισε σε συνέντευξή του στη γαλλική «Le Monde».

Παράλληλα στάθηκε και στην περίοδο της πανδημίας, αποκαλύπτοντας πως εκείνη η περίοδος τον βοήθησε να πατήσει το κουμπί της επανεκκίνησης στην ψυχολογική του κατάσταση και να ξεφύγει από την καταθλιπτική κατάσταση.

«Η περίοδος μετά το Παγκόσμιο Κύπελλο του 2018 ήταν πολύ δύσκολη. Πραγματοποιείς το όνειρό σου, βρίσκεσαι στην κορυφή του παγκόσμιου ποδοσφαίρου και μετά έρχεται η κατάρρευση. Θυμάμαι ότι η πανδημία με βοήθησε να ξεφύγω από αυτή την καταθλιπτική κατάσταση. Μπόρεσα να επεξεργαστώ όλα αυτά τα συναισθήματα και να επαναρυθμίσω τις συνήθειές μου. Είναι παράδοξο, επειδή εκείνη η περίοδος ήταν πολύ δύσκολη για πολλούς ανθρώπους όσον αφορά την ψυχική τους υγεία».