Με... σπόντα για την αποτυχημένη απόπειρα της Αλ Ετιχάντ να υπογράψει τον Μο Σαλάχ και το πεισματικό «όχι» του Γιούργκεν Κλοπ αποφάσισε να ανακοινώσει τη μεταγραφή του Ντεμαράι Γκρέι η Αλ Ετιφάκ.

Η Αλ Ετιφάκ του Στίβεν Τζέραρντ πρόλαβε να ολοκληρώσει ένα ακόμα δυνατό μεταγραφικό χτύπημα μετά τους Τζόρνταν Χέντερσον και Τζορτζίνιο Βαϊνάλντουμ, κάνοντας επίσημα δικό της τον Ντεμαράι Γκρέι από την Έβερτον αντί 9,3 εκατομμυρίων ευρώ.

Η μεταγραφή είχε κλείσει ήδη εδώ και μερικά 24ωρα κι απέμενε απλά η ανακοίνωση από τον σαουδαραβικό σύλλογο, η οποία όμως μόνο τυπική δεν ήταν.

Μέσα σε περιβάλλον video-game, οι άνθρωποι του κλαμπ συμπεριέλαβαν τη Λίβερπουλ, τον Μο Σαλάχ και τον Γιούργκεν Κλοπ, ο οποίος με το που ο παίκτης πατάει το εικονίδιο του Αιγύπτιου σταρ, εμφανίζεται ξαφνικά λέγοντας ένα οργισμένο «όχι». Μια ευφάνταστη «σπόντα» ουσιαστικά προς τους Reds και το κυνήγι της Αλ Ιτιχάντ για τον Σαλάχ, με τον Γερμανό τεχνικό να εμποδίζει σθεναρά την επίτευξη του deal όλο το τελευταίο διάστημα καθώς επιθυμεί να διατηρήσει το αστέρι της ομάδας του.

Στη συνέχεια του βίντεο επιλέγεται ο Φιλίπε Κουτίνιο, για να έρθει στο φινάλε η τρίτη και... φαρμακερή με τον Ντεμαράι Γκρέι που ανακοινώνεται ως μεταγραφή από τον Φαμπρίτσιο Ρομάνο.

Al-Ettifaq's shot at Liverpool and Al-Ittihad's pursuit of Mo Salah, as they officially announced the signing of Demarai Gray... 👀🇸🇦 pic.twitter.com/VYP3pImz9R