Ο Έρικ Τεν Χαγκ εξέφρασε στις δηλώσεις του τα παράπονά του για τη διαιτησία, στην εκτός έδρας ήττα της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ κόντρα στην Άρσεναλ με 3-1.

Αρχικά για το γκολ του Αλεχάντρο Γκαρνάτσο, το οποίο ακυρώθηκε ως οφσάιντ με τον ίδιο να θεωρεί πως δεν υφίσταται κάτι τέτοιο. Νωρίτερα τόνισε πως υπήρξε πέναλτι στο μαρκάρισμα του Γκάμπριελ Μανγκαλάες πάνω στον Χόιλουντ, με τον διαιτητή της αναμέτρησης, Τέιλορ, να δείχνει να συνεχιστεί κανονικά το παιχνίδι και το VAR να μην τον καλεί να τσεκάρει τη φάση. Στη συνέχεια πρόσθεσε πως το γκολ με το οποίο η Άρσεναλ έκανε το 2-1 έγινε επιθετικό φάουλ πάνω στον Τζόνι Έβανς από τον Μανγκαλάες.

Στο τέλος αναφέρθηκε και στον Τζέιντον Σάντσο, για τον οποίο είπε πως δεν βρίσκεται στο επίπεδο των υπολοίπων, με αποτέλεσμα να τον αφήσει εκτός αποστολής.

«Πολλές αποφάσεις ήταν εναντίον μας. Πιστεύω ότι ο Γκαρνάτσο δεν ήταν οφσάιντ, στον Χόιλουντ έγινε φάουλ στην περιοχή ενώ υπήρξε ξεκάθαρο και προφανές επιθετικό φάουλ πάνω στον Έβανς στο γκολ του Ράις. , δήλωσε χαρακτηριστικά ο Έρικ Τεν Χαγκ.

«Πρέπει να φτάσει στο επίπεδο που πρέπει, γι' αυτό σε αυτό το παιχνίδι δεν επιλέχθηκε», πρόσθεσε για τον Σάντσο.

