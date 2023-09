Το μήνυμα του Μαρινάκη στον κόσμο της Νότιγχαμ: «Είμαστε μια οικογένεια, μαζί μπορούμε να γίνουμε σπουδαίοι»

Το δικό του μήνυμα έστειλε στους φίλους της Νότιγχαμ Φόρεστ ο Βαγγέλης Μαρινάκης, εν όψει της νέας σεζόν και μετά της λήξης της μεταγραφικής περιόδου στην Αγγλία.

Μια σπουδαία νίκη πανηγύρισε προ ημερών η Νότιγχαμ Φόρεστ, η οποία πήρε το «διπλό» (1-0) κόντρα στην Τσέλσι, κεφαλαιοποιώντας το καλό της ξεκίνημα στη δεύτερη διαδοχική της σεζόν στην Premier League. Εν όψει αυτής, και με αφορμή το «κλείσιμο» του μεταγραφικού παραθύρου στην Αγγλία, ο Βαγγέλης Μαρινάκης έστειλε το δικό του μήνυμα στους φίλους της ομάδας, ευχαριστώντας τους για τη στήριξή τους και υπογραμμίζοντας τη συνεχή πρόοδο του συλλόγου.

From our owner to you. ✍️



After a historic weekend for the club and as we celebrate 125 years of The City Ground, our owner, Evangelos Marinakis reflects on the club's progress during the summer and on how we are writing a new history, even brighter at #NFFC.