Η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ ανακοίνωσε την απόκτηση του Τούρκου κίπερ, Αλτάι Μπαγιντίρ.

Η αναζήτηση back-up τερματοφύλακα εξελίχθηκε σε θρίλερ για δεύτερο σερί καλοκαίρι στη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, η οποία όμως βρήκε οριστικά τον κίπερ της στο πρόσωπο του Αλτάι Μπαγιντίρ.

Ο Τούρκος κίπερ είχε περάσει από ιατρικά τεστ εδώ και αρκετές μέρες (στην Αθήνα μάλιστα) και περίμενε καρτερικά την επίτευξη του deal με τη Φενέρμπαχτσε, την ώρα που για τη Γιουνάιτεντ «έπαιζε» έντονα και το όνομα του Οδυσσέα Βλαχοδήμου.

Τελικά, η διοίκηση του κλαμπ πρόκρινε την περίπτωση του Μπαγιντίρ, ο οποίος ανακοινώθηκε κι επίσημα στους Κόκκινους Διαβόλους ως το 2027 και με οψιόν επέκτασης για έναν ακόμα χρόνο.

Η Φενέρ θα βάλει στα ταμεία της ένα ποσό της τάξης των 6-7 εκατομμυρίων ευρώ για τον 25χρονο διεθνή πορτιέρε, ο οποίος μέτρησε 145 συμμετοχές κάτω από τα γκολπόστ της την τελευταία τετραετία.

Our GK Union: ➕1️⃣



Welcome to United, @AltayBayindir_1! 🇹🇷🧤#MUFC