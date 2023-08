Όπως αναφέρει το γερμανικό «Sky Sports», ο Οδυσσέας Βλαχοδήμος έλαβε επίσημη προσφορά από τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ και έχει συμφωνήσει προφορικά για να μετακομίσει στο «Ολντ Τράφορντ», με τον Έρικ Τεν Χαγκ να επιθυμεί στην ομάδα του τον διεθνή κίπερ.

Μπορεί τα τελευταία 24ωρα οι Κόκκινοι Διάβολοι να είχαν προχωρήσει την περίπτωση του Τούρκου κίπερ της Φενέρμπαχτσε, Μπαγιντίρ, ο οποίος μάλιστα πέρασε κι από ιατρικές εξετάσεις στην Αθήνα, αλλά ο έγκυρος ρεπόρτερ, Φλόριαν Πλέτενμπεργκ ήρθε να ανατρέψει τα δεδομένα κάνοντας λόγο για προφορική συμφωνία με τον βασικό κίπερ της Εθνικής μας!

Το δημοσίευμα αναφέρει πως ο Βλαχοδήμος αποτελεί επιθυμία του Έρικ Τεν Χαγκ, αλλά το τοπίο παραμένει θολό ως προς την έκβαση της μεταγραφής λόγω των προχωρημένων εξελίξεων με τον Μπαγιντίρ.

Αν το deal προχωρήσει, η Γιουνάιτεντ πιθανότατα θα προσφέρει το ποσό των 15 εκατ. ευρώ στην Μπενφίκα και πενταετές συμβόλαιο στον Έλληνα διεθνή, ο οποίος φέρεται έτοιμος να ανταγωνιστεί τον Αντρέ Ονάνα και να διεκδικήσει το «Νο1» στους Κόκκινους Διαβόλους.

❗️🆕: Understand that Odysseas #Vlachodimos has received an official offer from ManUtd. He could sign a contract until 2028.



➡️ It’s a verbal agreement in principle

➡️ Price valuation: Around €15m.



Ten Hag wants him but there’s no final decision as Altay #Bayindir is also… pic.twitter.com/9l0fd8X7aC