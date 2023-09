Ανακοίνωσε τον Μουρίγιο κι έκλεισε τον Χάντσον-Όντοϊ η Νότιγχαμ Φόρεστ

Η Νότιγχαμ Φόρεστ επισημοποίησε την απόκτηση του Μουρίγιο ενώ έκλεισε και τον Κάλουμ Χάντσον-Όντοϊ.

Η Νότιγχαμ Φόρεστ γνωστοποίησε την ολοκλήρωση της μεταγραφής του Μουρίγιο. Η αγγλική ομάδα πλήρωσε 12 εκατ. ευρώ για την απόκτηση του 22χρονου Βραζιλιάνου κεντρικού αμυντικού από την Κορίνθιανς, ο οποίος την περσινή σεζόν μέτρησε 31 συμμετοχές με την «Τιμάο» αγωνιζόμενος για 2.710 αγωνιστικά λεπτά.

Ο Μουρίγιο υπέγραψε πενταετές συμβόλαιο με τα «Tricky Trees».

Nottingham Forest is delighted to announce the signing of defender Murillo on a five-year deal ✍️ #NFFC | #WelcomeMurillo 🇧🇷

Η ομάδα του Βαγγέλη Μαρινάκη δεν έμεινε όμως εκεί. Ήδη από χθες είχαμε αναφέρει πως δουλεύει σε πολλαπλά μέτωπα και φαίνεται πως κατάφερε να κλείσει άλλο ένα, αφού ήρθε σε συμφωνία με την Τσέλσι για τον δανεισμό του Κάλουμ Χάντσον-Όντοϊ όπως ανέφερε ο Φαμπρίτσιο Ρομάνο, προσθέτοντας έτσι μία ποιοτική λύση για τις θέσεις των εξτρέμ της.

Callum Hudson-Odoi to Nottingham Forest, here we go! Deal finally sealed with Chelsea after verbal agreement revealed two days ago 🚨🔴🌳 #NFFC



Medical tests booked early morning then CHO will sign in as new Forest player. #DeadlineDay pic.twitter.com/wcg6ddzK8d