Μεταγραφή - έκπληξη ετοιμάζει η Τσέλσι, η οποία συμφώνησε με τη Μάντσεστερ Σίτι για την απόκτηση του 21χρονου Κόουλ Πόλμερ αντί του ποσού των 53 εκατομμυρίων ευρώ!

Οι τραυματισμοί των Ενκουνκού και Τσουκουεμέκα ανάγκασαν την Τσέλσι να παραμείνει ενεργή και τις τελευταίες ημέρες του μεταγραφικού παζαριού, αναζητώντας ένα νεανικό προφίλ για την γραμμή κρούσης!

Από το μεσημέρι της Τετάρτης (30/8) ο Φαμπρίτσιο Ρομάνο είχε ρίξει φως στην υπόθεση του Κόουλ Πάλμερ, με τον Ιταλό δημοσιογράφο λίγες ώρες αργότερα να το πάει ένα βήμα παραπέρα και να κάνει λόγο για συμφωνία μεταξύ Τσέλσι και Μάντσεστερ Σίτι!

Σύμφωνα με το δημοσίευμα οι δυο ομάδες έδωσαν τα χέρια για το ποσό των 48 εκατομμυρίων ευρώ, ενώ ακόμα πέντε εκατομμύρια συμπεριλαμβάνονται σε μορφή μπόνους!

Από την πλευρά του ο 21χρονος επιθετικός έχει ανάψει ήδη το πράσινο φως για την ολοκλήρωση της μεταγραφής, γεγονός που επέτρεψε στην Τσέλσι να προγραμματίσει τις ιατρικές εξετάσεις προτού ανακοινώσει την απόκτησή του.

Εφόσον δεν προκύψει κάποιο απρόοπτο τότε ο Άγγλος θα αποχωρήσει από τη Σίτι μετά από 41 συμμετοχές σε όλες τις διοργανώσεις με απολογισμό έξι γκολ και δυο ασίστ προκειμένου να δώσει φρέσκια πνοή στο νέο οικοδόμημα που χτίζουν στο Λονδίνο.

Cole Palmer to Chelsea, here we go! Agreement in principle reached with Manchester City on £40m deal plus £5m add-ons 🚨🔵 #CFC



Exclusive news revealed earlier today then quick resolution between clubs and green light from Palmer.



Medical tests to be booked soon. pic.twitter.com/7SvIqgYyKL