Η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ κατέθεσε επίσημη πρόταση στην Τσέλσι για τον δανεισμό του Ισπανού αριστερού μπακ Μαρκ Κουκουρέγια.

Πριν από περίπου δυο 24ωρα η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ ρώτησε την Τσέλσι για την περίπτωση του Μαρκ Κουκουρέγια και πλέον το ενδιαφέρον πήρε επίσημη μορφή. Οι Κόκκινοι Διάβολοι κατέθεσαν στους Λονδρέζους πρόταση δανεισμού για τον Ισπανό αριστερό μπακ και οι δυο πλευρές βρίσκονται σε επαφές για τις παραμέτρους ενός πιθανού «deal».

Η Γιουνάιτεντ κινείται στην αγορά για την απόκτηση ενός μπακ που θα αντικαταστήσει τον Λουκ Σο και θα πλαισιώσει τον Μαλάσια στο αριστερό άκρο και ο 25χρονος αμυντικός θεωρείται ο ιδανικός για να «κουμπώσει» στο πλάνο του Έρικ Τεν Χαγκ. Οι Κόκκινοι Διάβολοι εξετάζουν κι άλλες περιπτώσεις, όμως τη δεδομένη χρονική στιγμή ο Ισπανός είναι η Νο. 1 προτεραιότητα.

Η Τσέλσι αγόρασε τον Κουκουρέγια αντί 65,3 εκατομμύρια ευρώ από την Μπράιτον, όμως φαίνεται πως δεν βρίσκεται στα βασικά πλάνα του Μαουρίτσιο Ποτσετίνο. Στην πρώτη του σεζόν στο Λονδίνο μέτρησε 33 συμμετοχές και έδωσε δυο ασίστ.

