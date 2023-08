Στην περίπτωση του Μαρκ Κουκουρέγια φαίνεται πως στράφηκε τις τελευταίες ώρες η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, η οποία ρώτησε την Τσέλσι για τις προϋποθέσεις ενός πιθανού δανεισμού.

Ο τελευταίος τραυματισμός του Λουκ Σο που μπορεί να τον αφήσει στα «πιτς» έως και για δυο μήνες φαίνεται πως έχει κινητοποιήσει τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, η οποία βγήκε στη μεταγραφική αγορά για να ενισχύσει τη θέση του αριστερού μπακ.

Αν και οι Κόκκινοι Διάβολοι έχουν συγκεντρώσει στη λίστα τους τρία πιθανά προφίλ, ο Ιταλός δημοσιογράφος, Φαμπρίτσιο Ρομάνο, αποκαλύπτει πως προτεραιότητα στο «Ολντ Τράφορντ» είναι ο Μαρκ Κουκουρέγια!

Οι Κόκκινοι Διάβολοι φέρεται μάλιστα να έχουν ήδη έρθει σε επαφή με την Τσέλσι για να εξερευνήσουν τις πιθανότητες δανεισμού του Ισπανού μπακ, αν και προς το παρόν η περίπτωσή του δεν θεωρείται προχωρημένη.

Το γεγονός πάντως πως ο Κουκουρέγια δεν υπολογίζεται για βασικό στέλεχος της... ανοικοδομημένης Τσέλσι μπορεί να διευκολύνει το deal μεταξύ των δυο ομάδων που έχουν μονάχα μερικές μέρες περιθώριο για να οριστικοποιήσουν τις εξελίξεις.

EXCL: Manchester United made contact with Chelsea to ask about conditions of Marc Cucurella deal on potential loan — no bid or concrete talks yet 🚨🔴🇪🇸



United looking for LB opportunity but not too expensive — there are three candidates in the list. No decision made yet. pic.twitter.com/KLR9RwW5Q1