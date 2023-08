Η Νότιγχαμ δεν έκανε δεκτή την πρόταση της Μπρέντφορντ για την απόκτηση του Μπρέναν Τζόνσον. Μπορεί η επίσημη κρούση να άγγιξε τα 43 εκατ. λίρες, ωστόσο η Φόρεστ κοστολογεί τον παίκτη πιο ακριβά. Για τον Μπρέναν Τζόνσον ενδιαφέρον έχει δείξει και η Τότεναμ.

Η Νότιγχαμ Φόρεστ απέρριψε επίσημη πρόταση της Μπρέντφορντ για τον Μπρέναν Τζόνσον.

Σύμφωνα με τον Ιταλό δημοσιογράφο, Φαμπρίτσιο Ρομάνο, η επίσημη πρόταση που κατέθεσαν οι Μέλισσες για τον 22χρονο θαυματουργό των Ρεντς, άγγιξε τα 50 εκατ. ευρώ, με την απάντηση της Νότιγχαμ να είναι και πάλι αρνητική.

Υπενθυμίζουμε πως η Μπρέντφορντ είχε ξανά κάνει κρούση για τον Τζόνσον, με τη Φόρεστ να απορρίπτει και την πρώτη πρόταση της, η οποία εκείνη τη φορά άγγιζε τα 40 εκατ. ευρώ ενώ ενδιαφέρον για την περίπτωσή του είχε δείξει και η Τότεναμ.

