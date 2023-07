Η Μπρέντφορντ πιέζει για την απόκτηση του Μπρέναν Τζόνσον, ωστόσο η Νότιγχαμ Φόρεστ δεν... συγκινήθηκε ούτε με τη νέα της πρόταση που άγγιξε τα 40 εκατομμύρια ευρώ.

Ξανά «άκυρο» από τη Νότιγχαμ Φόρεστ στην Μπρέντφορντ για τον Μπρέναν Τζόνσον. Οι Μέλισσες θέλουν πάση θυσία να κάνουν δικό τους τον θαυματουργό 22χρονο των Ρεντς και αφού πήραν αρνητική απάντηση στην πρώτη τους πρόταση, αποφάσισαν να χτυπήσουν ξανά την πόρτα της ομάδας του Στιβ Κούπερ.

Another bid rejected from Brentford, other clubs - including Spurs - still interested but #NFFC value him at £50m.



Informal discussions have been held with Steve Cooper over Brennan Johnson's future and he remains an integral figure at the CG. https://t.co/Furn2SyTsC