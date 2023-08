Η Νότιγχαμ Φόρεστ κατέθεσε την πρώτη επίσημη προσφορά της προς την Μπενφίκα για τον Οδυσσέα Βλαχοδήμο ύψους 9 εκατ. ευρώ, με τον Έλληνα διεθνή κίπερ να είναι θετικός σύμφωνα με το «Sky Sports» στη μετακίνησή του στον αγγλικό σύλλογο.

Ο Οδυσσέας Βλαχοδήμος φλερτάρει με μεταγραφή στην Premier League και η Νότιγχαμ Φόρεστ είναι αυτή που βρίσκεται πιο κοντά στην απόκτησή του.

Ο σύλλογος του Βαγγέλη Μαρινάκη φερόταν έτοιμος σύμφωνα με τα πορτογαλικά ΜΜΕ να καταθέσει πρόταση ύψους 9 εκατ. ευρώ προς την Μπενφίκα, όπως και έπραξε τη Δευτέρα (28/8) σύμφωνα με όσα αναφέρει το γερμανικό «Sky Sports» αλλά και ο Φαμπρίτσιο Ρομάνο.

Η πρόταση δεν έγινε δεκτή από τους Λουζιτανούς καθώς αξιώνουν τουλάχιστον 10 εκατ. ευρώ, αλλά οι διαπραγματεύσεις συνεχίζονται. Όσο για τον παίκτη, ο ίδιος ο Βλαχοδήμος δείχνει θετικός στο ενδεχόμενο να αγωνιστεί στο «City Ground» και οι επόμενες ώρες θα είναι κρίσιμες για την επίτευξη του deal.

EXCL: Nottingham Forest submit formal bid for Odisseas Vlachodimos, package close to €9m fee — it’s the first official bid from Forest 🚨🔴🌳 #NFFC



Benfica want more to make it happen but talks continue.



Vlachodimos, Man Utd 2nd option as backup GK after priority Bayindir. pic.twitter.com/0klUjOBlZ0