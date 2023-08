Η Τότεναμ πήρε την δεύτερη νίκη της στην τρέχουσα Premier League και την πρώτη εκτός έδρας, καθώς επικράτησε της Μπόρνμουθ με 2-0. Σκόραραν Μάντισον και Κουλουσέφσκι.

Δεύτερο διαδοχικό τρίποντο για την Τότεναμ. H ομάδα του Άγγελου Ποστέκογλου μετά τη μεγάλη νίκη επί της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ στο Λονδίνο επικράτησε με 2-0 της Μπόρνμουθ στο «Vitality Stadium» και πανηγύρισε την πρώτη της εκτός έδρας νίκη για τη σεζόν. «Καθάρισαν» Μάντισον και Κουλουσέφσκι. Οι Λονδρέζοι αυτοί τη στιγμή είναι μόνοι πρώτοι με επτά βαθμούς, έχοντας όμως ματς περισσότερα, ενώ τα Κεράσια είναι στην 15η θέση με έναν βαθμό.

Ο Τζέιμς Μάντισον έκανε μια φανταστική εμφάνιση και ήταν αυτός που άνοιξε το σκορ για τους Σπερς. Στο 17' ο Σαρ έβγαλε μια έξυπνη κάθετη πάσα και ο διεθνής Άγγλος μεσοεπιθετικός με πλασέ νίκησε τον Νέτο και έκανε το 1-0.

James Maddison’s game by numbers vs. Bournemouth:



91% pass accuracy

58 touches

29/32 passes completed

11 final third passes completed

7 ground duels won

5 fouls won

4 ball recoveries

2/2 dribbles completed

2 crosses completed

1 key pass

1 goal



Superb performance. pic.twitter.com/EpPcj6pW42