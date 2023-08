Η Λίβερπουλ ξεκαθάρισε τόσο στην Αλ Ιτιχάντ όσο και στον ίδιο τον Μοχάμεντ Σαλάχ πως ο Αιγύπτιος δεν είναι προς πώληση και δεν σκοπεύει να καθίσει καν στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων.

H Αλ Ιτιχάντ προσφέρει χρυσάφι για να πάρει τον Μοχάμεντ Σαλάχ στη Σαουδική Αραβία. Οι πρωταθλητές της Saudi Pro League δίνουν στον Αιγύπτιο σούπερ σταρ το ακριβότερο συμβόλαιο όλων των εποχών με αποδοχές 350.000 λίρες την ημέρα, όσα δηλαδή παίρνει από τη Λίβερπουλ τον μήνα. Με πιο απλα λόγια του προσφέρουν 80 εκατομμύρια ευρώ το χρόνο και 240 εκατομμύρια σε βάθος τριετίας.

Είναι μια πρόταση που ο Σαλάχ δεν μπορεί να την αρνηθεί, όμως το «deal» δεν μπορεί να προχωρήσει χωρίς το «πράσινο φως» των Reds. Σύμφωνα με τον Φαμπρίτσιο Ρομάνο η διοίκηση του βρετανικού κλαμπ ξεκαθάρισε τόσο στους Σαουδάραβες όσο και στον Σαλάχ πως ο Αιγύπτιος δεν είναι διαθέσιμος προς πώληση και μάλιστα δεν σκοπεύει καν να συζητήσει το ενδεχόμενο.

Liverpool have been clear with Mo Salah and Al Ittihad: no intention to negotiate, he’s considered not for sale 🚨🔴 #LFC



Al Ittihad astronomical contract bid to Salah remains valid to tempt Mo; but only way would be for Salah to force the move.



