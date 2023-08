Η Μάντσεστερ Σίτι εξετάζει τις περιπτώσεις των Ματέους Νούνιες της Γουλβς και Εμπερέτσι Έζε της Κρίσταλ Πάλας για την ενίσχυση της μεσαίας της γραμμής.

Ο Ζερεμί Ντοκού ενδέχεται να μην είναι η τελευταία κίνηση της Μάντσεστερ Σίτι στο θερινό μεταγραφικό παζάρι. Σύμφωνα με τον δημοσιογράφο του «Athletic» Ντέιβιντ Όρνσταϊν οι πρωταθλητές Αγγλίας και Ευρώπης «ψάχνονται» για μια προσθήκη στο κέντρο τους και εξετάζουν δύο ποδοσφαιριστές από την αγορά της Premier League.

Ο λόγος για τον 25χρονο Πορτογάλο ποδοσφαιριστή της Γουλβς, Ματέους Νούνες και για τον Άγγλο συνομήλικο του Εμπερέτσι Έζε της Κρίσταλ Πάλας. Ο πρώτος έχει την ευχέρεια να αγωνιστεί και στις τρεις θέσεις του κέντρου αλλά και στα άκρα της μεσοεπιθετικής γραμμής, ενώ ο δεύτερος μπορεί να παίξει στο «8», στο «10» και στο αριστερό φτερό της επίθεσης.

Ο Νούνες σε 39 εμφανίσεις με τους Λύκους στην πρώτη του χρονιά στην Αγγλία μέτρησε 39 εμφανίσιες, με ένα γκολ και μια ασίστ. Από την πλευρά του ο Έζε είναι πιο... παραγωγικός, καθώς την προηγούμενη σεζόν είχε 40 συμμετοχές με τους Αετούς, δέκα γκολ και τέσσερις ασίστ.

🚨 Manchester City are exploring the possibility of signing Matheus Nunes from Wolves.



They are keen to strengthen their midfield and are also considering Eberechi Eze from Crystal Palace.



(Source: @David_Ornstein) pic.twitter.com/IhXFm3kReH