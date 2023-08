Στο Λονδίνο ο Μαυροπάνος, είδε το Γουέστ Χαμ-Τσέλσι 3-1

Ο Κωνσταντίνος Μαυροπάνος βρίσκεται ήδη στην Αγγλία και παρακολούθησε από κοντά το ματς της Γουέστ Χαμ με την Τσέσλι.

Αντίστροφα μετρά ο χρόνος ώστε ο Κωνσταντίνος Μαυροπάνος να γίνει παίκτης της Γουέστ Χαμ, καθώς ο Ελληνας στόπερ βρίσκεται ήδη στην Αγγλία για λογαριασμό της.

Μάλιστα σήμερα (20/8) πήγε στο Ολυμπιακό Στάδιο του Λονδίνου και είδε από κοντά τον αγώνα της με την Τσέλσι, όπου τα «σφυριά» επικράτησαν 3-1. Παράλληλα μίλησε με στελέχη του club και μπήκε σε σχετικούς... ρυθμούς.

Θυμίζουμε πως το deal της μετακίνησής του από την Στουτγκάρη θα «αγγίξει» τα 25 εκατομμύρια ευρώ, ενώ ο διεθνής κεντρικός αμυντικός αναμένεται να υπογράψει τριετές ή τετραετές συμβόλαιο συνεργασίας.

Konstantinos Mavropanos is at the London Stadium this evening with West Ham technical director Tim Steidten in the directors box pic.twitter.com/MNTtp5KCX3